La trastienda del menudeo en Vigo: así desarticuló la UDYCO la última red de narcoviviendas

En un bajo de Travesía do Forno, una pequeña calle del barrio de Ribadavia cercana a la Ciudad de la Justicia, se ubicaba la última narcovivienda desarticulada en Vigo. Cuando, tras una investigación de cinco meses, la Policía Nacional irrumpió en la casa, allí se encontró a ocho individuos, entre ellos dos vigueses que acabarían siendo detenidos: eran dos de los objetivos. Casi simultáneamente fueron arrestados tres individuos más vinculados a los otros dos pisos que completan el triángulo geográfico del entramado. Uno ubicado muy cerca, a apenas un par de minutos andando, en la calle Couto Piñeiro, y otro a algo más de un kilómetro, en la populosa avenida de Martínez Garrido de O Calvario. En este último domicilio residía uno de los supuestos cabecillas, Daniel B.F., un joven de 31 años de origen portugués que ha sido enviado a prisión provisional, y en el mismo se produjo el registro policial sin duda más fructífero: casi un kilo de estupefaciente, cantidad nada desdeñable en operativos que como este buscan frenar el menudeo.

Las narcoviviendas se extienden por todo Vigo. La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la comisaría de Álvaro Cunqueiro capitanea la lucha contra esta forma de trapicheo que, sobre todo cuando se materializa en pisos ubicados en edificios llenos de familias, deteriora la convivencia vecinal. La realidad es que el tráfico de drogas, como evidencian los balances que cada trimestre difunde el Ministerio del Interior, ha aumentado en los últimos años en el centro urbano y en el extrarradio de la ciudad, lo que ha dado lugar a que la Policía Nacional haya intensificado las investigaciones, muchas de las cuales han derivado en operativos y detenciones que no han dejado de sucederse en los últimos meses. Travesía de Vigo, calle Aragón, avenida de Castelao, Navia o Coruxo fueron algunos de los escenarios de estos dispositivos.

Tres escalas: básica, intermedia y superior

Pero hay muchos más. El último despliegue se realizó el miércoles en ese operativo en torno al barrio de Ribadavia y O Calvario. La investigación, con seguimientos y vigilancias a pie de calle que se extendieron desde el 14 de mayo hasta los primeros días de este septiembre, llevó a identificar hasta a siete individuos que integrarían las escalas básica, intermedia y superior de una estructura que empezó siendo investigada como un «pequeño y rudimentario» grupo criminal con su «punto neurálgico», según se cita textualmente en al atestado policial, en esa vivienda de Travesía do Forno constituido como «lugar estable y referente de venta».

Esta jerarquía, con las particularidades y matices que evidentemente entran en juego en cada entramado criminal, no difiere demasiado de otras estructuras con las que se ha topado la UDYCO a lo largo de los últimos años. Porque, ¿cómo funcionan estas bandas que se ocupan del último eslabón del narcotráfico, el de la venta directa a los consumidores? Pues tomando como referencia la operación explotada policialmente esta semana, en la que los agentes se encontraron un «claro reparto de roles y tareas», en la escala más baja, en la «básica», están, describen los policías en su atestado, los «sujetos encargados de las operaciones materiales de venta en el narcopiso». Los funcionarios identificaron a tres individuos, todos vecinos de Vigo y residentes en esa casa de Travesía do Forno, dos de los cuales, de 53 y 54 años de edad y uno de ellos con antecedentes por tráfico de drogas o robos, pudieron ser detenidos.

La vigilancia, control y dirección

Un peldaño más arriba está la escala intermedia. Individuos «vinculados a labores de vigilancia, regencia y control del punto de distribución». Los agentes vigueses detuvieron a dos jóvenes rumanos, primos entre sí, a los que atribuyen la supuesta autoría de estas funciones: un chico que acaba de estrenar la mayoría de edad y otro de 21. En el piso de Couto Piñeiro reside el más joven. Allí se encontraron 5.700 euros en efectivo, en la habitación de su madre. Estos dos investigados se declararon inocentes ante el juez, confesándose consumidores de droga y justificando que el dinero nada tiene que ver con el narcotráfico, algo que ahora será objeto de investigación.

Y en la escala superior del grupo desarticulado esta semana se encuentran, describen los investigadores, quienes se encargan de la «recaudación, coordinación y eventual dirección». En su investigación los agentes identificaron a dos personas, una de las cuales fue detenida. Se trata del joven portugués para el que el magistrado de guardia decretó prisión preventiva. Residente del piso de Martínez Garrido, allí fue donde se encontraron gran parte de las sustancias estupefacientes: 461 gramos de cocaína, 397 de hachís y 63 de marihuana. Había también dinero.

Lo averiguado en los seguimientos y esas incautaciones han hecho a la Policía Nacional interpretar, y así lo plasman por escrito, que Daniel, como se llama el joven, juega supuestamente un «papel preferente» en el grupo, al identificarlo como el «encargado del suministro constante de las sustancias» que se dispensaban en Travesía do Forno y de la «recepción de las ilícitas ganancias». No se encargaba, se observa, de la venta directa para no exponerse, es decir, interpreta el atestado, para no ponerse en peligro.

Los investigadores están convencidos de que este hombre tendría medios para disponer de «importantes cantidades de cocaína» en Martínez Garrido, piso en el que creen que se hacían ventas de «más envergadura» que en la narcovivienda. «Lo adquirí de un ladrillo procedente de ultramar», les dijo uno de los toxicómanos al que identificaron con 10 gramos de cocaína durante una de las vigilancias, afirmación que los policías interpretan como un indicio de la «capacidad» del supuesto cabecilla.

Visitas de apenas unos minutos

Lo cierto es que en esta investigación la dinámica del funcionamiento de la narcocasa no difiere de las muchas más que abundan por la localidad. El bajo de Travesía do Forno estaba ubicado en una calle estrecha y sin salida de tráfico en la que era frecuente, destacan los documentos policiales, la «afluencia masiva» de toxicómanos en visitas que apenas duraban unos minutos. Entre otras sustancias como la heroína cuyo tráfico ha vuelto a despuntar, supuestamente también se vendía cocaína en polvo y también en roca, «sustancia muy tóxica y de mayor adicción».

La narcocasa estaba cerca del complejo judicial de Pizarro y de un parque infantil y de calistenia. Los agentes concluyen que este tipo de viviendas donde se trafica y a la vez consume «afectan gravemente a la convivencia vecinal y la tranquilidad ciudadana». En los últimos meses varios de estos operativos han tenido una contundente respuesta judicial. Junto al ingreso en prisión provisional de presuntos traficantes, en Vigo se han empezado a clausurar y tapiar viviendas para luchar contra este delito.