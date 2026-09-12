La parroquia de Teis celebra su fiesta vecinal con música, comida popular y actividades en la ETEA

La plaza de la ETEA acoge este sábado la XIX Festa Veciñal de Teis, una jornada organizada por la Asociación Veciñal de Teis que este año tiene además un carácter especial al coincidir con el 50 aniversario de la entidad, fundada en 1976.

La programación arrancó a las 12.30 horas con la actuación de la Banda de Música de Candeán, que abrió una jornada concebida como espacio de convivencia y encuentro para los vecinos del barrio. A las 14.30 horas arrancó el tradicional xantar vecinal, uno de los actos centrales de la celebración.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, habrá actuación de una charanga, seguida de una exhibición de zumba a las 18.00 y una fiesta de la espuma a las 18.30 horas. El cierre musical llegará a las 20.00 horas con el grupo folk Os Carunchos.

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La asociación mantiene además con esta celebración su reivindicación de la recuperación de los terrenos de la ETEA para uso vecinal y de su potencial como espacio para actividades públicas. La fiesta se enmarca además en la intensa vida asociativa de Teis, uno de los barrios de Vigo con mayor tradición de participación vecinal y cultural, donde las celebraciones populares siguen teniendo un peso destacado como elemento de cohesión y de identidad local.