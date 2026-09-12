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El súper lujo vuelve a Vigo: el crucero «Le Champlain» de 140 millones con viajes desde 10.000 euros

Unos 150 pasajeros a bordo del buquehan visitado Vigo este sábado durante un viaje exclusivo que incluye paradas en enclaves históricos como las playas de Normandía

El crucero «Le Champlain» hoy en Vigo.

El crucero «Le Champlain» hoy en Vigo. / Marta G. Brea

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El súper lujo regresó a Vigo esta vez de la mano del crucero de expedición Le Champlain, que atracó este sábado procedente de A Coruña en viaje de nueve noches entre Londres y Lisboa, en el que participan alrededor de 150 pasajeros que pagaron precios a partir de unos diez mil euros.

El buque, cuyo perfil recuerda al de un mega yate (de hecho tienen venido a Vigo yates más grandes), realiza un recorrido basado en aspectos históricos, como la visita a las playas del Desembarco de Normandía; culturales para conocer el Museo Guggenheim de Bilbao o religiosos, en este caso con la visita a la catedral de Santiago.

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Durante su recorrido el Le Champlain pasa por Caen, Saint Malo, Bilbao, A Coruña, Vigo y Leixoes. Esta es el tercer atraque de este barco en Vigo desde su escala inaugural en octubre de 2018, que coincidió con su viaje de estreno. Con 10.700 toneladas brutas y 131 metros de eslora por 18 de manga, el Le Champlain fue construido tras una inversión de 140 millones de euros.

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