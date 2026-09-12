El súper lujo vuelve a Vigo: el crucero «Le Champlain» de 140 millones con viajes desde 10.000 euros

El súper lujo regresó a Vigo esta vez de la mano del crucero de expedición Le Champlain, que atracó este sábado procedente de A Coruña en viaje de nueve noches entre Londres y Lisboa, en el que participan alrededor de 150 pasajeros que pagaron precios a partir de unos diez mil euros.

El buque, cuyo perfil recuerda al de un mega yate (de hecho tienen venido a Vigo yates más grandes), realiza un recorrido basado en aspectos históricos, como la visita a las playas del Desembarco de Normandía; culturales para conocer el Museo Guggenheim de Bilbao o religiosos, en este caso con la visita a la catedral de Santiago.

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Durante su recorrido el Le Champlain pasa por Caen, Saint Malo, Bilbao, A Coruña, Vigo y Leixoes. Esta es el tercer atraque de este barco en Vigo desde su escala inaugural en octubre de 2018, que coincidió con su viaje de estreno. Con 10.700 toneladas brutas y 131 metros de eslora por 18 de manga, el Le Champlain fue construido tras una inversión de 140 millones de euros.