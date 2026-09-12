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Derecho matrimonial

Un problema judicial con «difícil solución»: los adolescentes que no quieren visitas con sus padres

La Fiscalía General del Estado recuerda la necesidad de oír a los menores en los procesos de divorcio de sus padres

Los pleitos del derecho matrimonial suelen ser complejos y con conflictividad entre las partes.

Los pleitos del derecho matrimonial suelen ser complejos y con conflictividad entre las partes. / FdV

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Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Una cuestión que desde hace años asoma en las sentencias de los jueces de Familia y de la Audiencia de Vigo es la relativa a los menores de edad que, por razones diversas, se niegan a tener contacto con uno de los progenitores. Algo que se cita en la memoria de la Fiscalía General del Estado que se acaba de hacer pública: «Las demandas de modificación de medidas continúan aumentando por cambio de circunstancias, discutiéndose la pensión o el régimen de custodia o las visitas, especialmente cuando se trata de adolescentes que se niegan a cumplir las visitas y que plantean problemas de difícil solución».

Esta problemática se observa durante la tramitación del procedimiento y/o en la posterior ejecución de la resolución judicial. A las numerosas incidencias que pueden surgir en esta última fase, se añaden estos casos de menores adolescentes o próximos a la mayoría de edad que se oponen «firmemente» al cumplimiento del régimen establecido en la sentencia, «procediéndose en estos supuestos por los juzgados a oírlos para valorar las razones del incumplimiento y, estimar o no, la oposición formulada».

Voluntad de los menores

Precisamente, la opinión y voluntad de los menores tiene cada vez más peso, si se observa madurez y ausencia de motivos espurios, en las decisiones en el ámbito judicial de familia. Su exploración de cara a decidir la solución adecuada, observa la Fiscalía, «es un trámite necesario del que no se puede prescindir».

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El «mal endémico» del retraso de los informes psicosociales por la dotación insuficiente de personal de estos equipos o la necesidad de que haya más puntos de encuentro familiares son otras cuestiones que preocupan a la Fiscalía en el ámbito de toda España y que cita en su informe anual.

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