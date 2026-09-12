Un problema judicial con «difícil solución»: los adolescentes que no quieren visitas con sus padres

Una cuestión que desde hace años asoma en las sentencias de los jueces de Familia y de la Audiencia de Vigo es la relativa a los menores de edad que, por razones diversas, se niegan a tener contacto con uno de los progenitores. Algo que se cita en la memoria de la Fiscalía General del Estado que se acaba de hacer pública: «Las demandas de modificación de medidas continúan aumentando por cambio de circunstancias, discutiéndose la pensión o el régimen de custodia o las visitas, especialmente cuando se trata de adolescentes que se niegan a cumplir las visitas y que plantean problemas de difícil solución».

Esta problemática se observa durante la tramitación del procedimiento y/o en la posterior ejecución de la resolución judicial. A las numerosas incidencias que pueden surgir en esta última fase, se añaden estos casos de menores adolescentes o próximos a la mayoría de edad que se oponen «firmemente» al cumplimiento del régimen establecido en la sentencia, «procediéndose en estos supuestos por los juzgados a oírlos para valorar las razones del incumplimiento y, estimar o no, la oposición formulada».

Voluntad de los menores

Precisamente, la opinión y voluntad de los menores tiene cada vez más peso, si se observa madurez y ausencia de motivos espurios, en las decisiones en el ámbito judicial de familia. Su exploración de cara a decidir la solución adecuada, observa la Fiscalía, «es un trámite necesario del que no se puede prescindir».

El «mal endémico» del retraso de los informes psicosociales por la dotación insuficiente de personal de estos equipos o la necesidad de que haya más puntos de encuentro familiares son otras cuestiones que preocupan a la Fiscalía en el ámbito de toda España y que cita en su informe anual.