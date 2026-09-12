El PP de Vigo reivindica el Teatro Fraga como eje de su apuesta cultural y Sémper elogia su recuperación

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, situó este sábado la recuperación del Teatro Cine Fraga como uno de los principales símbolos de la apuesta cultural de su formación en la ciudad. Lo hizo durante una visita al edificio junto al portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, que destacó la intervención de la Xunta y la Diputación de Pontevedra para recuperar «uno de los edificios más importantes de la España del siglo XX».

Sánchez defendió que el objetivo de los populares es que Vigo gane peso en calidad e innovación cultural y recordó que la ciudad ocupa, según señaló, el puesto 26 en este ámbito. «No nos conformamos», aseguró, antes de reivindicar el futuro Fraga como un espacio de referencia para todo el noroeste peninsular. La dirigente popular aprovechó además la visita para repasar otras iniciativas impulsadas o respaldadas por la Diputación, entre ellas el festival Son e Mar, con presencia de músicos gallegos y locales, el Hematofesti, el Galicia Fest, Relatos Vigo Histórico, el Premio Exeria o el programa Culturea.

Sémper, por su parte, puso el foco en la dimensión patrimonial del inmueble y en la colaboración institucional para su recuperación. A su juicio, el Fraga representa tanto la iniciativa privada que permitió su construcción como la voluntad de dos administraciones públicas de devolver el edificio a la ciudad. La presidenta local del PP contrapuso esta política con la del gobierno municipal de Abel Caballero, al que acusó de «abandono» en materia cultural. Entre otros datos, citó que Vigo destina 49 euros por habitante a cultura, según el último informe del Consello da Cultura Galega, y aludió a la desaparición en los últimos años de citas como The Wild Fest, Son da Industria, VigoFunk, Picnic Sessions, Imaxina Sons, Are More o el Festival Alt.

Sánchez sostuvo que el Concello «escatima recursos» y pone trabas administrativas a determinados proyectos culturales, y aseguró que esa política «tiene los días contados». La dirigente popular también volvió a cargar contra el retraso de la Biblioteca del Estado, pendiente desde hace casi dos décadas. Sánchez recordó que el Ministerio de Cultura condicionó la redacción del proyecto a la cesión de la parcela de la calle Lalín y reprochó al gobierno local que ese trámite se haya demorado un año más.

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«Han perdido de forma absurda otro año más. ¿Cuántos más tendremos que seguir esperando?», concluyó.