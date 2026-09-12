El Otoño Lírico arranca con un despligue digno del Metropolitan de Nueva York: «Vamos a interpretar algunas de las piezas más importantes de la ópera, de las que llegan directamente al corazón»

La ópera es un arte total. Antes del cine era la única disciplina que aunaba teatro con lírica, además de música en directo. Hoy no debería perder interés: sus intérpretes la definen como una experiencia imposible de obtener a través de la tecnología. La emoción de una voz en directo, sin necesidad de amplificadores, es una experiencia única. Vigo juega con ventaja. Hoy arranca el Otoño Lírico, un ostentoso programa que traerá a la ciudad olívica talentos dignos del Metropolitan de Nueva York.

El primer pase va a consistir en un diálogo entre el tenor Jorge de León y el barítono Juan Jesús Rodríguez. Es un duelo, son enemigos sobre las tablas. El segundo, natural de Huelva, confiesa que los nervios afloran ante la exigencia del repertorio, pero que serán utilizados como un motor, «te haces su amigo, cuando aparece es buena señal».

En esta ocasión, el número es en realidad extractos de varias obras, concretamente las partes más llamativas: «Por una parte, es más sencillo que no haya escenografía, trajes y luces que compliquen la interpretación, pero te obliga a situarse en diferentes pieles una y otra vez», reflexiona el barítono, galardonado con el premio a la mejor voz verdiana masculina en los Tutto Verdi international Awards.

Con lo que deberán «batallar» es con el peso dramático. «Cuando cantas piezas tan emocionales como las de este repertorio, formado por Verdi, puede ocurrir que tengas un día en el que estés un poco más débil emocionalmente y te impliques tanto que te entren ganas de llorar, de enfadarte o de expresar cualquier otra emoción. Hay que controlarlo», dice. Sentir lo que se canta sí, pero ser arrollado por el sentimiento no. O se perdería la voz y se produciría una ruptura con los espectadores.

La carrera hacia la excelencia no es fácil. Tanto de León como Rodríguez lo tuvieron complicado. El primero tuvo que hacerse policía para tener un trabajo que le permitiese estudiar música y el segundo también recorrió un camino pedregoso. "Tuve la suerte de cantar en una coral de Huelva en la que había una mujer que había pertenecido al Orfeón Donostiarra. Ella reconoció enseguida las características de mi voz y me animó", explica. Con todo, cuando abandonó la carrera de Filología que estaba cursando y se mudó a Madrid, no se lo pusieron fácil.

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Las nuevas generaciones

El público de la ópera en España está envejecido y, según Rodríguez, lo que falla es que es una disciplina artística que no se acerca a los jóvenes. "Se intenta recurrir a óperas contemporáneas o a escenografías con una enorme cantidad de estímulos, pero esos estímulos ya los encuentran los jóvenes en la televisión y en las pantallas. El teatro nunca podrá competir con eso", indica. Para él, la fórmula del éxito es impresionar con una voz sin filtros y con el sonido de los instrumentos. "Hay que conseguir que los jóvenes vayan al teatro, pero también que el teatro se acerque a los colegios y a la gente joven, porque se quedan maravillados. Mi experiencia es que siempre les impresiona", concluye.