Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de cinco hombres

Una joven de 20 años de edad fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras denunciar que fue agredida sexualmente por un grupo de cinco hombres. Una vecina que escuchó gritos y después la vio llorando en la zona del parque de Matías dio la alerta y hasta el punto acudió la Policía Local. También se movilizo la Policía Nacional y se activó el protocolo para este tipo de delitos.

La alerta se recibió en torno a las 07.00 horas de este sábado. La joven contó que ejerce la prostitución y, en su relato, habría señalado que conocía a uno de los varones, que habría contratado sus servicios, si bien señaló que finalmente fue sometida a prácticas sexuales no consentidas por parte del grupo de hombres.

La Policía Local realizó una búsqueda por la zona, pero, al menos en ese momento, no los localizó. Las fuentes policiales consultadas señalan que agentes de la Brigada Científica de la Policía Nacional recogieron la ropa de la denunciante para proceder a su análisis. De los hechos se dio aviso también al juzgado de guardia.

Detenido por echar de casa a su madre

Y en la avenida de Balaídos horas después la Policía Local intervino después de que un hombre de 47 años supuestamente echase a su madre de 71 de la casa familiar. Había problemas de convivencia previos y la mujer estaba en situación de vulnerabilidad. El varón fue detenido.