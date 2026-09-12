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Un incendio en una vivienda de la calle Elduayen de Vigo moviliza a los bomberos

El fuego, registrado sobre las 12.50 horas, afectó a un colchón de una habitación y no causó heridos

Incendio en la calle Elduayen de Vigo

Incendio en la calle Elduayen de Vigo

Beatriz Sotelo

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Marta Clavero

Marta Clavero

Un incendio registrado este sábado en una vivienda de la calle Elduayen de Vigo movilizó a los Bomberos de Vigo y a efectivos de la Policía Nacional. El suceso se produjo sobre las 12.50 horas, después de que se detectase humo saliendo de uno de los pisos de un edificio de esta céntrica vía.

Según las primeras informaciones, el fuego afectó a un colchón situado en una de las habitaciones de la vivienda. En el inmueble reside un inquilino, que no sufrió ningún daño como consecuencia del incendio.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Vigo, que intervinieron para controlar la situación, así como agentes de la Policía Nacional.

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Los policías procedieron a identificar tanto al residente de la vivienda como al propietario del edificio. No constan personas heridas a causa del suceso.

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