La Fiscalía alerta de la «saturación» de la sección judicial de Vigo que lleva los pleitos de familia

Los tres antiguos juzgados de Familia conforman ahora la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Vigo. Aunque en los últimos años, en cuanto a volumen de trabajo, todas las miradas se han dirigido a la Sección Civil, la de los pleitos bancarios, de deudas y de otros procedimientos civiles ordinarios, la Fiscalía General del Estado acaba de advertir sobre la que se encarga de las demandas matrimoniales: avisa de que esta sección «ya se encuentra saturada», algo que explica por ser el vigués el partido judicial «con mayor índice de litigiosidad» de Galicia. Y es que junto a los divorcios y la infinidad de litigios que derivan de una ruptura, estos jueces asumen también el control de los internamientos psiquiátricos y en residencias de mayores, así como lo relativo a las medidas de apoyo a personas con discapacidad. De hecho, esta materia ya supera, en número, a la matrimonial.

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado se conoció esta semana. Aunque es sobradamente conocida la labor de los fiscales en el ámbito penal, cada vez tienen más peso en el orden jurisdiccional civil, donde «siguen incrementando su actividad». «La función del Ministerio Fiscal para defender los derechos de las y los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, procurando la satisfacción del interés social, se proyecta de un modo especial en esta área», indica, citando, entre otros, «los asuntos de familia, menores y personas vulnerables».

A esto se une el «importantísimo cambio» experimentado por el matrimonio y la estructura familiar, así como la generalización de la custodia compartida, figura hasta hace poco excepcional. La Fiscalía hace esta reflexión como preámbulo a plasmar una necesidad en su seno: la de que en todas las fiscalías exista una sección civil con fiscales con dedicación exclusiva para el despacho de papel, la asistencia a vistas y el control de sentencias, «utopía de momento inalcanzable» en la mayoría de ciudades.

Exploraciones menores

Es cuando habla de la problemática, por los numerosos señalamientos, de que los fiscales acudan a todas las vistas o exploraciones de menores, cuando la memoria se adentra en los nuevos tribunales de instancia, que dieron lugar a las secciones de familia como la de Vigo, que tiene tres magistrados junto a letrados judiciales y funcionarios.

«En principio esta nueva configuración judicial facilita la especialización y la más coordinada actuación de la Fiscalía, permitiendo la concentración de señalamientos en aquellas materias en que interviene el Ministerio Fiscal», pero «en algún partido judicial dicha sección ya se encuentra saturada, como Vigo al tratarse del partido judicial con mayor índice de litigiosidad de Galicia», apunta. «No obstante, es pronto para sacar conclusiones sobre la reforma y si se logrará el efecto pretendido de mejorar la eficiencia del servicio público de la justicia», aclara.

En cifras, la sección de Familia de Vigo asumió en 2025 un total de 3.726 procedimientos: a la cabeza están los internamientos psiquiátricos (925) y los divorcios (743), seguidos de la expedición o revisión de las medidas de apoyo a personas con discapacidad (698), el control de ingresos en residencias de mayores (443), la jurisdicción voluntaria (418) junto a otros 500 procedimientos más entre los que están las modificaciones de medidas relativas a pensiones alimenticias, custodias o visitas. El global de asuntos se aproxima al módulo máximo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 1.242 procedimientos por juez, sin contar las ejecuciones.

Mediación previa

Tras esta problemática, la Fiscalía cita cuestiones de derecho matrimonial que afectan a toda España. Como la obligatoriedad de la mediación previa que entró en vigor en 2025, algo que en este ámbito genera serias dudas, reconoce, «en cuanto a la compatibilidad de su exigencia con el interés superior del menor». En la mayoría de casos se ha optado por la flexibilidad a la hora de acreditar el requisito, señalándose que la medida ha redundado en un incremento de divorcios de mutuo acuerdo, aunque muchas veces «solo es una formalidad que dilata el procedimiento».

También se reflexiona sobre la custodia compartida, con una «implantación generalizada» y que es el sistema más adecuado para que se compartan «responsabilidades parentales y se fomente la relación del menor con ambos progenitores», siempre que sea posible.