Evacuada una mujer en Cíes que tropezó dentro del camping y se dislocó la cadera

Está siendo un verano intenso de evacuaciones en las islas del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Este mismo sábado se producía otra, de una mujer de 57 años de edad que resultó herida al caerse dentro de las instalaciones del camping.

La mujer presentaba una posible luxación del antebrazo y dislocación de cadera, tal y como informa el Parque Nacional que coordinó su traslado en uno de los barcos de la naviera Mar de Ons hasta Vigo en donde aguardaba una ambulancia para su ingreso en un hospital.

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Momento de la evacuación. / FDV

En el servicio colaboró el equipo de enfermería de la isla, dos personas de Protección Civil y personal del Parque.