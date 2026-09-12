Evacuada una mujer en Cíes que tropezó dentro del camping y se dislocó la cadera
Fue trasladada a Vigo en un barco de la naviera de pasaje Mar de Ons
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Está siendo un verano intenso de evacuaciones en las islas del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Este mismo sábado se producía otra, de una mujer de 57 años de edad que resultó herida al caerse dentro de las instalaciones del camping.
La mujer presentaba una posible luxación del antebrazo y dislocación de cadera, tal y como informa el Parque Nacional que coordinó su traslado en uno de los barcos de la naviera Mar de Ons hasta Vigo en donde aguardaba una ambulancia para su ingreso en un hospital.
En el servicio colaboró el equipo de enfermería de la isla, dos personas de Protección Civil y personal del Parque.
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