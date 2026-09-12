El Cetmar prueba en São Tomé dos nuevos barcos para hacer más segura la pesca artesanal

El Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), con sede en Vigo, ha iniciado en São Tomé y Príncipe la fase final de un proyecto destinado a mejorar la seguridad de las embarcaciones utilizadas por la flota pesquera artesanal del país africano. Técnicos del organismo gallego someterán a diferentes pruebas dos prototipos de unos seis metros de eslora construidos en astilleros locales. Las embarcaciones han sido fabricadas con materiales distintos: una en contrachapado marino y otra en fibra de vidrio. Su construcción contó además con el apoyo formativo de dos especialistas del Cetmar en carpintería naval y materiales compuestos.

El siguiente paso será comprobar durante tres días su estabilidad, navegabilidad y comportamiento operativo. Para ello, un técnico y un ingeniero naval y oceánico del centro vigués trabajarán sobre el terreno junto con pescadores locales y representantes de la ONG MARAPA. Las pruebas se desarrollarán de acuerdo con la normativa internacional de estabilidad y navegabilidad y tratarán de determinar cómo responden los barcos en situaciones especialmente exigentes, como condiciones de carga extrema o maniobras críticas con las artes de pesca.

El programa de ensayos se divide en dos fases. La primera se realizará en seco e incluirá una prueba de inclinación destinada a determinar con precisión el centro de gravedad de cada embarcación. Para simular el barco completamente cargado se distribuirán pesos calibrados sobre la cubierta. La segunda parte tendrá lugar ya en mar abierto. Los prototipos realizarán distintas maniobras para evaluar su estabilidad dinámica y comprobar el comportamiento del casco cuando navega cargado.

Los resultados permitirán validar los diseños o introducir modificaciones antes de plantear su utilización de forma más amplia. El objetivo último es avanzar hacia una modernización de la flota artesanal de São Tomé y Príncipe, reduciendo los riesgos a los que se enfrentan diariamente sus pescadores. El proyecto incluye también la transferencia de conocimiento a los astilleros del país para mejorar su capacidad de construir y mantener embarcaciones más seguras y adaptadas a las necesidades de la pesca local.

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La iniciativa forma parte de FISH4ACP, un programa impulsado para favorecer el desarrollo sostenible de las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura en África, el Caribe y el Pacífico. Está financiado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y es ejecutado por la FAO junto con socios nacionales e internacionales.