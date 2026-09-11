«El legado de George Romero trasciende un género extraordinario como el terror»

De orígenes gallegos, George A. Romero (Nueva York, 1940-Toronto, 2017) transformó el cine de terror moderno, cincelando la imagen del zombi que ha llegado hasta nuestros días. Xabier Fole, que ha investigado sus archivos privados, presenta este viernes su obra en la FNAC de Vialia (19 horas) dentro del Galician Freaky Film Festival.

¿De dónde surge su interés por Romero y cómo accede a sus archivos?

El interés por él y su cine surge ya desde que era pequeño. Soy aficionado al cine de terror y me gustaban mucho sus películas y las de otros directores de su generación como John Carpenter, Wes Craven y Sam Raimi. Mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown me planteé hacer algún trabajo sobre cine de terror en general y, cuando ya acabado el doctorado, me fui a dar clases a Rockford, en Illinois, decidí centrarme en Romero porque habían abierto su archivo en Pittsburgh. Estuve allí casi dos meses y medio entre dos viajes y fue una experiencia muy buena. Encontré mucho material de guiones de películas y series no materializadas y tuve una gran ayuda tanto del director del archivo, Benjamin Rubin, como de su viuda, Suzanne, que fue muy amable y lamentablemente falleció hace poco. Le expliqué que quería hacer un trabajo académico, pero también contar su vida e intentar conocerlo como persona.

Fole, con un ejemplar de su libro. / Cedida

Además de académico, el libro también es divulgativo.

Allí también me di cuenta de que se podía hacer algo más divulgativo y la editorial Applehead me pareció una plataforma perfecta para llegar a todo tipo de público. Entre las entrevistas incluyo las de tres profesores universitarios que son las grandes autoridades sobre Romero en lengua inglesa y se habla bastante de teoría de estudios fílmicos, pero el resto del libro incluye partes biográficas, tramas de proyectos que no tuvieron lugar o borradores de películas con material que se acabó eliminando. Es imposible abarcar todo el material del archivo, pero en el libro aparece una gran parte de todo aquello en lo que él estuvo involucrado.

Tras profundizar en su obra, ¿cree que está lo suficientemente reivindicada su figura?

Además de ser uno de los padres, por no decir el único, del cine de terror moderno también es un director muy influyente en todos los ámbitos. Hacía un cine regional en Pittsburgh, no necesitaba ir a Nueva York o Los Ángeles, y este carácter emprendedor, sin la presión de los estudios y con mucha creatividad tuvo un efecto contagio. En los 90, la edad de oro del cine independiente, también se ve el origen de todo aquel recorrido que había empezado Romero en los 60. Y luego también influye en la cultura popular. Los zombies de The Walking Dead y de las múltiples películas son una creación suya. Las reglas de que se pueden matar con un disparo en la cabeza, que te contagian cuando te muerden o su forma de moverse las creó él. No es que inventase al zombie, que venía de la cultura del vudú, pero lo modernizó y lo transformó en esta especie de monstruo.

Llegó a decir que la Santa Compaña estaba en su subconsciente.

Tiene una conexión muy importante con Galicia por el lado paterno. El libro refleja la historia de las dos tías que seguían su carrera en EE UU y que enviaban cartas desde A Coruña al padre del pequeño Jorgito. Esa frase sobre la Santa Compaña es extraordinaria porque establece una conexión entre el monstruo creado en EE UU, tierra de emigrantes,con el viejo mundo y el folclore gallego.

Entre la obra no realizada figuran un superhéroe para Marvel y una película del Oeste protagonizada por mujeres.

En los años 80, la época de Reagan, los superhéroes eran muy patrióticos, pero el suyo era muy crítico con EE UU y su política exterior. Claramente se puede leer entre líneas la crítica al militarismo y al miedo al holocausto nuclear. La complejidad que siempre permanece en su cine también estaba en esta película. Y el western era una nueva versión de Los siete magníficos y Los siete samuráis protagonizada por mujeres. Esto ya era de por sí bastante innovador para la época, pero además ellas tenían el papel prototípico de los hombres, llevaban las pistolas, y ellos, cuando había romance, eran los que lloraban. Dice mucho de lo que intentaba hacer con su cine.

Criticaba la sociedad a través de sus películas.

A través de toda la saga de zombies puedes recorrer la historia de los EE UU desde los años 60 hasta la Administración Bush. En los 60 habla de la contracultura y los derechos civiles. Todos recordamos el momento final en La noche de los muertos vivientes en el que el personaje afroamericano es finalmente asesinado por una turba. En Zombi hay una crítica devastadora al consumismo y en El día de los muertos al militarismo y la posibilidad de un estado fascista e incluso también a lo que ahora se denomina masculinidad tóxica. Abordó además las consecuencias de la política exterior de Bush y la guerra de Irak y en las dos últimas películas habla de redes sociales y, sobre todo, de periodismo ciudadano, que iba a democratizar y acaba generando ruido y odio. Escribía los guiones viendo la CNN, tenía un alma de periodista y era crítico con la profesión porque entendía su importancia. Aborda muchos problemas que siguen vigentes hoy en día. Y ahí ves que también era un director polemista, un director intelectual público que quería intervenir en los debates y que expresaba sus ideas a través del arquetipo del zombie. Y en las películasde otros géneros también abordó la inmigración y la identidad, que le interesaban mucho.

El libro es una oportunidad para repasar su filmografía con una mirada más consciente.

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Es un intento de tomarme muy en serio a Romero, no solo como director, sino como un hombre de ideas preocupado por su país y muy interesado en el periodismo y el derecho a la información. Ahora mismo, sería un gran observador de la realidad. La advertencia sobre los populismos o el trumpismo , incluso el aislamiento y el enfrentamiento durante crisis como la del coronavirus ya se reflejaban en sus películas. Su legado trasciende un género extraordinario como el del terror, del que nunca renegó aunque su éxito también lo encasilló. Y dijo una frase muy bonita: «Estoy atrapado en un género al que amo».