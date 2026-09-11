Rehabilitación y políticas de vivienda centran las partidas de 12,8 millones de Urbanismo

El presupuesto de la Gerencia de Urbanismo el concello vigués crece para 2027 un 9 %, alcanzando los 12,8 millones de euros. El fomento de la rehabilitación y las políticas de vivienda constituyen la mayor parte del presupuesto municipal, que será aprobado el próximo martes.

Según explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el primero de los objetivos será continuar con el desarrollo del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), comenzando por finalizar los procedimientos de expropiación en curso para dotar de equipamientos y servicios públicos a zonas como Bembrive (escuela de música), Beade (ampliación del espacio público en Santa Ana), Oia (escuela de música), Coruxo (nuevas instalaciones del CRAC), Candeán (acceso al recinto de fiestas), Becerreira (aparcamiento) o CEIP Párroco Don Camilo (vías de acceso al colegio).

La previsión de la Gerencia incluye también el inicio de los nuevos proyectos de expropiación y la redacción de planes especiales (ampliación del paseo del Lagares en Lavadores, Sárdoma y Castrelos), así como continuar o iniciar la tramitación de proyectos del sector privado en curso (transformación de la Plaza de España, La Artística, Alfageme, GEA o la Avenida de Europa). Por último, se desarrollarán espacios de uso público destinados a su cesión al Ayuntamiento, como la integración de los terrenos cedidos en la Avenida de Europa en el paseo de la Avenida de Castelao o el desarrollo de equipamientos en parcelas municipales en Navia. La revisión del Plan de Ensanche es otro de los objetivos de Urbanismo, que prevé aprobar inicialmente el documento en 2027.

El regidor resaltó las políticas de vivienda como prioritarias, una vez que la Xunta de Galicia «no asume sus competencias». En primer lugar, se refirió a la actualización del parque de viviendas con el refuerzo de la Oficina Municipal de Rehabilitación. Además del Observatorio de la Vivienda, que monitoriza el mercado inmobiliario con la Universidad de Vigo, el Ayuntamiento mantiene tres programas para movilizar el mercado de las viviendas vacías: 700.000 euros para el programa «ViveVigo», en el que el ayuntamiento actúa como intermediario entre propietarios e inquilinos, garantizando los contratos de alquiler; las ayudas municipales de hasta 20.200 euros a fondo perdido para reformas, garantías y seguros, siempre que las viviendas se alquilen a precios regulados y el programa de mediación en la búsqueda de vivienda para familias vulnerables, en colaboración con la ONG Provivienda, dotado con 100.453 euros.

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Por último, Caballero se refirió a la construcción de nuevas viviendas para incorporarlas al parque municipal de alquiler, subrayando en primer término la partida de 3,1 millones para el edificio de Esturáns, el desarrollo urbanístico del Parque Central para la construcción de 200 viviendas sujetas a la normativa de vivienda protegida y el proyecto de Barreiro.