Radio Taxi Vigo traspasa toda su clientela a otra operadora por falta de liquidez y «para contener las deudas» con sus abonados

Radio Taxi Vigo es la marca comercial de la Radio Servicio SA —anteriormente operó como SL— constituida en noviembre de 1982. Con sede en la Avenida do Aeroporto, es la empresa de servicios de taxi más antigua de la ciudad. A día de hoy cuenta con más de 70 taxistas adscritos como abonados, que realizan tanto sus propias carreras —las que contratan a pie de calle— como las derivadas desde la centralita y que corresponden a clientes con cuenta propia. Pero la empresa atraviesa una situación de tesorería muy comprometida que la ha llevado a transferir toda su cartera de clientela a una compañía de la competencia, Vitaxi, como ha confirmado a FARO su gerente, Beatriz Bruno, en el cargo desde hace menos de un año.

Fue en los últimos días cuando Bruno informó de esta decisión a sus abonados. «Desde la dirección de la empresa Radio Servicio se comunica a todos nuestros abonados que, debido a las circunstancias de falta de pago, se trasladan todos nuestros clientes a Vitaxi [marca de la mercantil Vigo Taxi System SL] para poder seguir dando servicio, ya que ellos se harán cargo y garantizarán los pagos». Según explica la directiva, esta transferencia se adoptó para «no seguir incrementando las deudas» con los taxistas y ante su imposibilidad de adelantar el pago de los servicios que clientes abonan «a 60, 90 o hasta 100 días». Ha sido, abunda, «la solución más viable, ellos tienen solvencia para pagarles». Algunos abonados refieren cantidades pendientes de pago de 2.500 euros, si bien desde Radio Taxi Vigo indican que «las cantidades no son tan cuantiosas».

El desequilibrio

El sistema opera del siguiente modo. Radio Servicio cuenta con clientes habituales, para los que los abonados realizan equis servicios al mes, y ese cliente abona los importes a posteriori, como una cuenta única. Esta compañía apunta que lleva «colaborando» con Vitaxi desde «febrero o marzo», si bien fue formalmente constituida con fecha del 13 de abril. A mayores de la falta de liquidez por los plazos de pago de sus clientes, Beatriz Bruno alude también como factor determinante el hecho de que «dependemos de subvención y este año no la vamos a tener». Las últimas cuentas anuales de Radio Servicio SA depositadas en el Registro Mercantil son las correspondientes al año fiscal de 2023 y fueron entregadas en octubre del año pasado. Entonces declaró una facturación de 260.000 euros, ligeramente superior a la anterior, con resultado positivo.

No es la primera vez que esta empresa se retrasa en la rendición de cuentas al Registro. En el ejercicio 2013, de hecho, remitió un escrito de «justificación de no aprobación de cuentas mediante certificación del órgano de administración» para los años fiscales de 2009, 2010, 2011 y 2012; Antonio y Manuel Martín Palomo se acababan de intercambiar, en ese momento, el cargo de administrador único. Cuestionada por la reversibilidad de ese traspaso de la clientela a otra compañía, la gerente de Radio Taxi Vigo explica que el departamento de administración está evaluando ahora las cuentas de los últimos ejercicios, porque «esto ya había pasado otras veces». Y, zanja, «no sabemos si se va a solventar». En los cuatro últimos años consta la concesión de cinco subvenciones dinerarias a cargo de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, por importe conjunto de 185.527 euros, en concepto de ayudas para la inserción laboral. La última tiene fecha de concesión del 19 de agosto de 2025.

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Vitaxi se presentó formalmente en Vigo en el mes de marzo como una plataforma con disponibilidad de tarifa plana operativa de 69 euros al mes independientemente del número de viajes que hagan. Su responsable es Antonio Soto. El empresario destacó entonces que la nueva operadora cuenta ya «con un centenar de taxistas vigueses integrados» y espera doblar esta cifra a medio plazo.