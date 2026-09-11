Quejas en varios colegios de Vigo por retrasos de hasta media hora en el transporte escolar

Alumnos sin recoger en la parada, autobuses sin monitor o cuidador, retrasos de hasta media hora en el regreso... Las quejas a Inspección de Transporte por parte de las familias de varios centros educativos de Vigo en este inicio de clase empiezan a ser constantes. Tan solo llevamos tres días de curso y ya se han registrado incidencias en al menos dos colegios de la ciudad. Y todo parece indicar que obedece a la incompatibilidad horaria de la empresa de transportes para realizar primero los viajes a los respectivos institutos, que entran antes, y luego recoger a los alumnos de los colegios.

Así ocurrió en los CEIP Lope de Vega y CEIP Coutada-Beade, con problemáticas en la recogida y entrega de los alumnos los tres días

En el centro de Sárdoma, según precisaron tanto las familias como fuentes del propio centro, se registraron «incidencias moi considerables» con los horarios. En concreto, el autobús ya el primer día llegó 20 minutos tarde a recoger a los escolares porque primero realizó la ruta de los adolescentes del IES Santo Tome. En otra jornada, varios alumnos se quedaron «tirados» en una parada al no realizarla el autobús e incluso una madre tuvo que realizar la ruta completa por la falta de monitor o cuidador en el servicio, cuando este es obligatorio.

Pareja situación se dio en el CEIP Coutada Beade. «Las clases empiezan a las 09.00 horas y nosotros, al ser primera parada, tenemos el bus a las 08.20 horas. El primer día llegó pasadas las 08.40 y llegaron tarde. Ayer [por el jueves] eran as 08.50 horas y nada. Otra vez tarde», indica esta madre.

La situación se recrudeció este viernes. «Volvieron a llegar tarde y lo peor es que ni siquiera los dejaron en la puerta del centro, sino en la calle principal y tuvieron que ir las dos monitoras acompañándolos hasta la entrada», cuenta esta madre, quien añade que a la salida del centro se volvió a repetir esta demora. «En lugar de a las 14.30 horas que llegan a casa, lo hicieron a las 15.10. Recibimos un aviso de Abalar de que el bus no había llegado al centro a su hora», concluye.