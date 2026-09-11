El Puerto de Vigo reivindica ante la FAO su modelo de sostenibilidad como referencia internacional

El Puerto de Vigo llevó este viernes hasta la sede de la FAO en Roma su modelo de sostenibilidad y cooperación con el sector pesquero como ejemplo para avanzar hacia una red portuaria internacional más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, intervino en la 37ª sesión del Comité de Pesca de la organización de Naciones Unidas, dentro del espacio dedicado a la Iniciativa de Puertos Azules.

Botana formó parte de la delegación oficial española y centró su intervención en la necesidad de que la sostenibilidad deje de depender de iniciativas aisladas y pase a integrarse de forma estructural en la gestión de los puertos. Según explicó, en Vigo este planteamiento se extiende a la planificación estratégica, las inversiones y la actividad cotidiana, con actuaciones relacionadas con la descarbonización, la gestión de residuos, la digitalización o el bienestar social del sector pesquero.

El presidente portuario identificó además dos grandes obstáculos para esa transformación. Por una parte, la dificultad de coordinar a la amplia variedad de empresas, administraciones y entidades que conviven en un puerto y, por otra, la financiación necesaria para acometer la transición ecológica y tecnológica, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas y de los operadores pesqueros de menor tamaño. Como respuesta, Botana defendió el modelo de trabajo implantado en Vigo, donde la Autoridad Portuaria mantiene grupos de colaboración con el sector pesquero y marisquero, las administraciones, los centros tecnológicos y la industria. «La sostenibilidad requiere una hoja de ruta compartida, colaboración, inversión y resultados medibles», sostuvo durante su intervención.

Puerto de Vigo

La participación viguesa se enmarca en la Iniciativa de Puertos Azules de la FAO, un programa que pretende extender estándares comunes de sostenibilidad entre instalaciones portuarias de distintos países. Botana defendió que el principal reto no consiste únicamente en disponer de algunos puertos especialmente avanzados, sino en conseguir que el conjunto de la red pueda incorporar soluciones ya ensayadas. «No basta con tener puertos líderes; el reto es garantizar que todo el sistema avance. Es mucho más eficiente transferir conocimiento y adaptar soluciones probadas entre puertos que comparten una misma visión», señaló.

España participa desde hace años en el desarrollo de esta iniciativa a través de Puertos del Estado, la Consellería do Mar, la Secretaría General de Pesca y la propia Autoridad Portuaria viguesa. Las aportaciones económicas realizadas desde 2024 ascienden a 330.000 euros. Vigo ha acogido además dos talleres internacionales sobre infraestructuras portuarias y relaciones puerto-ciudad y ha recibido delegaciones procedentes de países como India, Argentina o Colombia para conocer sobre el terreno distintas experiencias desarrolladas en la terminal gallega.

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Botana confirmó ante la FAO la intención del Puerto de mantener ese papel mediante nuevos encuentros, visitas técnicas e intercambios de experiencias. En este contexto, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuntan a Vigo como posible «hub» y antena de la FAO en España para el desarrollo de la red de Puertos Azules.