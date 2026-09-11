El PP de Vigo acusa a Caballero de «cambiar el relato» sobre el agua y la A-55

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, cargó este viernes contra Abel Caballero por su gestión del agua y por sus críticas a la A-55, dos asuntos en los que acusó al alcalde de «cambiar el relato» según las circunstancias y el color político del Gobierno central. En materia de agua, Sánchez reprochó al regidor que el Concello mantenga baldeos en algunas calles pese a haber anunciado su supresión dentro de las medidas de ahorro. «Abel Caballero dijo, literalmente, que se suprimían los baldeos en la ciudad de Vigo. Lo dijo él, no el Partido Popular. Hoy reconoce que era mentira. Otra más», afirmó.

La dirigente popular rechazó además que el estado de suciedad de una calle pueda servir como justificación. «Pues, señor Caballero, tendría usted que baldear toda la ciudad», ironizó antes de acusar al alcalde de estar más interesado en la confrontación política que en la gestión de los recursos hídricos. Sánchez volvió a poner el foco en las pérdidas de la red municipal y reclamó al gobierno vigués que actúe para reducirlas. «Si usted hiciese su trabajo, no perderíamos casi uno de cada cuatro litros», sostuvo, al tiempo que aseguró que las fugas se encuentran «por encima del límite legal».

La presidenta del PP enlazó esta crítica con otros frentes abiertos entre Concello y otras administraciones. «A usted no le importa el agua, solo le interesa la polémica en torno al agua. Como con Peinador, con el Mundial, con la A-55…», señaló. Precisamente sobre la A-55, Sánchez pidió a Caballero que «haga un poco de memoria» después de que el alcalde volviese a calificar la autovía como un «camino de carros». La popular recordó que el desdoblamiento de la antigua carretera que dio origen a la actual autovía se tramitó cuando Caballero formaba parte del Gobierno de España y que el Consejo de Ministros del que era miembro aprobó la ocupación de terrenos necesaria para ejecutar las obras.

«Si él era de Vigo por aquel entonces, ¿por qué no avisó de ese camino de carros?», preguntó Sánchez, que acusó al alcalde de modificar su posición «según quién esté al otro lado del Gobierno». El PP recuperó además una propuesta aprobada por unanimidad en el pleno de Vigo en 2018 para liberar el peaje de la AP-9 entre Vigo y O Porriño mientras no se ejecutase la prolongación de la A-52. «No era una broma cuando gobernaba Mariano Rajoy. Era una buena solución cuando se la reclamaba usted a un gobierno del PP. Lo que ha cambiado no es la autopista. Ha cambiado quién gobierna en Madrid», afirmó.

Sánchez insistió en que su partido respalda la nueva conexión mediante la A-52, aunque reclama que el proyecto se ejecute «respetando a los vecinos y al territorio». Mientras llega esa infraestructura, defendió como solución inmediata la supresión del peaje entre Vigo y O Porriño para aliviar el tráfico de la A-55. La dirigente popular reclamó también más información sobre el futuro trazado y sobre las modificaciones anunciadas en el entorno de Bembrive. «Dedica mucho tiempo a cambiar el relato pero no aporta nada de información», censuró.

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Por último, Sánchez acusó al PSOE de haber frenado una prolongación de la A-52 que, según defendió, estaba garantizada durante el anterior Gobierno del PP. «Abel Caballero puede intentar darle la vuelta al relato, pero no puede borrar sus palabras de 2018. No puede soportar la hemeroteca», concluyó.