De Porta do Sol a Praza do Rei sin necesidad de caminar

El alcalde de Vigo Abel Caballero visitó este viernes las obras de humanización e instalación de rampas mecánicas en el Paseo de Granada, frente a Praza do Rei y las instalaciones de la Policía Local que ya están en funcionamiento. La actuación cuenta con una inversión de 3.344.461 euros, de los cuales 2 millones proceden del Plan de Recuperación del Gobierno de España, financiado con fondos europeos Next Generation de la Unión Europea.

La transformación abarca 220 metros de calle e incorpora cuatro rampas mecánicas que permiten salvar un desnivel cercano al 10%. También se ampliaron las aceras, se instaló un nuevo pavimento acorde con el entorno, se renovaron las redes de servicios y del alumbrado público con tecnología LED y se instaló nuevo mobiliario urbano. La obra empezó a finales de junio de 2025 con un plazo de ejecución de un año que se alargó poco más de dos meses.

Conexiones

Esta obra permite, además, prolongar el carril bici existente y completar este eje de comunicación con el Casco Vello, integrando la movilidad ciclista en la renovación integral del Paseo de Granada.

El alcalde puso en valor la conexión entre el transporte público y el nuevo corredor mecánico: «Esto significa que el autobús llega a Porta do Sol a través de las rampas». Desde Porta do Sol, explicó, las escaleras de II República enlazan con las rampas del Paseo de Granada hasta llegar a la zona de las paradas de autobús hacia Camelias y Praza América o hacia Venezuela y Gran Vía o Urzáiz.

Así, la actuación completa uno de los grandes corredores mecánicos de Vigo, permitiendo realizar mediante medios mecánicos el recorrido desde la zona de Montero Ríos y A Laxe hasta O Castro. La conexión encadena la rampa de Carral, las escaleras mecánicas de Porta do Sol-II República y las nuevas rampas del Paseo de Granada.

Y aquí no acaban las mejoras en el entorno. Porque el pasado mes de abril, Caballero anunció una quinta rampa en el entorno de calle Pracer. «Haremos una rampa adicional en la parte baja, en la parte más pegada a las escaleras mecánicas que vienen desde Porta del Sol, porque las cinco rampas a la vez era imposible de soportar manteniendo el tráfico en la zona», comentó el regidor.