Una nueva resonancia móvil aliviará las listas de espera y llevará la alta tecnología a los hospitales comarcales

La nueva resonancia móvil del Sergas recorrerá los hospitales comarcales y servirá también como refuerzo para aliviar las listas de espera de estas pruebas en los grandes centros cuando la presión asistencial lo requiera.

Con base en el Hospital do Meixoeiro, el equipo ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y, según la Xunta, es el primero de este modelo avanzado incorporado a la sanidad pública española.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicó durante la presentación que el dispositivo comenzará a trabajar con pacientes una vez finalice la formación específica de su personal. «Es un apoyo a la gestión de las listas de espera de solicitudes de resonancia», resumió al ser preguntado por su utilidad en el área viguesa. Su carácter itinerante permitirá desplazarlo allí donde exista mayor necesidad, aunque su función principal será prestar servicio a los hospitales comarcales.

La jefa del servicio de la Unidad de Diagnóstico por Imagen de Galaria, Mercedes Arias, destacó precisamente esa filosofía: mover la tecnología en lugar de obligar a desplazarse al paciente. Los radiólogos pueden informar las exploraciones a distancia, conectados a los sistemas del Sergas, mientras que la unidad se desplaza por los centros. Las siete áreas sanitarias coordinan las rutas de las cuatro resonancias móviles en función de la demanda.

La nueva máquina incorpora inteligencia artificial para el posicionamiento del paciente y la reconstrucción de las imágenes, con el objetivo de reducir ruido, ganar calidad y agilizar los estudios. Según el Sergas, estas prestaciones resultan especialmente útiles en pacientes con dolor, temblores o dificultades para permanecer inmóviles.

También mejora el confort. La apertura del túnel alcanza los 70 centímetros, frente a los 60 de modelos convencionales, y su menor longitud busca reducir la sensación de claustrofobia. Se trata además de una resonancia de alto campo, en el rango de 1,5 a 3 teslas, capaz de ofrecer, según Sanidade, una calidad diagnóstica equiparable a la de los equipos fijos de los hospitales.

Arias explicó que la mejora tecnológica permite obtener imágenes de mayor calidad o reducir el tiempo de adquisición manteniendo una buena capacidad diagnóstica.

La nueva resonancia estará operativa en dos semanas. / Alba Villar

Cuatro equipos

Una exploración sencilla puede durar unos diez o doce minutos, aunque los estudios complejos requieren más tiempo. Entre las indicaciones más frecuentes figuran las lesiones musculoesqueléticas y los estudios del sistema nervioso central, con un peso creciente también de las pruebas oncológicas, como la resonancia de próstata.

El equipo incorpora asimismo mejoras ambientales: reduce en más de un 30% las necesidades de helio, uno de los elementos esenciales para el funcionamiento de este tipo de tecnología, lo que rebaja costes operativos y el impacto ambiental.

La plantilla vinculada a la unidad estará formada por nueve profesionales: tres técnicos especialistas, tres enfermeros, dos facultativos de Radiodiagnóstico y un auxiliar administrativo.

Su formación se desarrollará durante dos semanas, con una primera fase teórica sobre el funcionamiento del equipo y otra ya con pacientes.

La incorporación supone la renovación y ampliación de una red que Galicia puso en marcha en 2006 con una primera unidad y que actualmente cuenta con cuatro equipos. Según el balance del Sergas, el programa acumula más de 231.000 estudios, ha permitido evitar cerca de 40 millones de kilómetros en desplazamientos. La Xunta cifra además en 364.120 las personas beneficiadas por el sistema desde su creación.

Listas de espera

Cada resonancia móvil realiza actualmente más de 7.600 pruebas al año y Sanidade calcula que el nuevo equipo permitirá incorporar alrededor de 8.000 exploraciones anuales adicionales, tanto para acercar el diagnóstico a los hospitales comarcales como para actuar de refuerzo ante acumulaciones de demanda.

Caamaño advirtió, no obstante, de que incorporar más tecnología no resolverá por sí solo las demoras si no existen suficientes especialistas en Radiodiagnóstico para interpretar las pruebas. «La lista de espera es importante, pero también el resultado de la prueba, no la prueba en sí misma», señaló.

El conselleiro aprovechó además para criticar al Ministerio de Sanidad por su gestión del conflicto abierto en torno al Estatuto Marco, ante la próxima convocatoria de huelga médica prevista para el 28 de octubre. Caamaño reclamó al Gobierno central una solución y advirtió de que una nueva paralización puede traducirse en cancelaciones de actividad y mayor presión sobre las listas de espera. Sanidade sitúa así en el Ministerio la responsabilidad de encauzar un conflicto cuyo impacto sobre el sistema público gallego, advirtió el conselleiro, puede ser «brutal».