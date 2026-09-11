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Programa sociosanitario

Julia y Marga, tras un intento de suicidio relatan cómo volver a la vida con agarraderas: «No es un camino rápido»

Julia llegó al programa sociosanitario «Aférrate» después de un intento de suicidio. Una subida de la cuota del alquiler hizo saltarle la espita y volar su ya decaído ánimo por los aires. Marga llegó tras años de depresión y décadas dedicada al cuidado de familiares, cuando salir de casa se había convertido en una batalla contra la soledad no deseada.

Julia (izquierda) y Marga, en Vigo.

Julia (izquierda) y Marga, en Vigo. / Jose Lores

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Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

Julia Fernández Domínguez recibe a los asistentes en un acto del Día para la prevención del suicidio. También «Marga» Alonso Vilas. Hace algún tiempo podía parecerles una tarea imposible. Hoy forman parte de la red que las ayudó a volver.

«Solo sé que acabé en la Unidad de Psiquiatría». Julia tiene 54 años, vive en Vigo y no encuentra una única explicación para sus ganas de acabar con todo. Hubo conflictos familiares, relaciones que se rompieron, trabajos perdidos, dificultades económicas y una depresión que venía de lejos. Hasta que tocó fondo tras un problema con la vivienda. La subida del alquiler fue el detonante.

«Llegó un día en que exploté y pensé: no puedo más». Tras ingerir pastillas permaneció quince días ingresada en Psiquiatría. Después llegó la derivación a Aférrate, un premiado programa, que nació en colaboración con el Sergas y que emplea experiencias en el medio natural para ayudar a personas que han atentado contra su vida o presentan ideación suicida.

Lleva aproximadamente año y medio y evita presentar la recuperación como un camino limpio o rápido. «He mejorado un montón. Aún me falta, porque 'eso’ no se va así porque sí», reconoce. Pero ahora hay lunes, miércoles y jueves con planes. Hay piscina, huerta, remo y personas que la esperan.

«Son excelentes, maravillosas. Estoy muy contenta de estar ahí», reconoce. La huerta le encanta. El agua también. Y cuando piensa en cuánto tiempo podrá continuar solo pide una cosa: «Que me ayuden hasta el final».

Margarita Alonso Vilas, de 61 años, llegó por otro camino, aunque reconoce el mismo cansancio de fondo. Su madre murió de leucemia cuando ella tenía poco más de veinte años. Después cuidó de su padre y asumió durante doce años la atención de una tía con alzhéimer. Entre medias, el trabajo y una depresión que fue cerrándole el mundo. «Estás en casa, pero no quieres estar en casa; tampoco eres capaz de salir».

Tuvo un intento de poner fin a todo, años atrás, en un momento en el que se acumularon el duelo, los cuidados y los problemas laborales. Más adelante, cuando por fin ya no tenía a nadie a quien atender, descubrió que tampoco sabía muy bien cómo volver a ocuparse de sí misma.

Fue su psiquiatra quien le habló de Aférrate. Contactó con el programa, pero durante semanas no consiguió dar el primer paso.

Hasta que una llamada de la coordinadora del programa, Inés Sancho, terminó de empujarla. «Me animé y aquí estoy». Desde entonces, dice, su ánimo ha cambiado «muchísimo». Sobre todo, ha recuperado una razón concreta para abrir la puerta de casa. «Es mi aliciente para salir, para hacer ejercicio». Y hay una frase que repite al equipo: «Yo muchas veces les digo que me habéis salvado la vida».

No habla de sustituir al psiquiatra ni de convertir una actividad de ocio en tratamiento médico.

Ese programa, impulsado por la Asociación Alborada, ocupa precisamente el espacio que queda entre la consulta y la calle: acompañar a personas con ideación o conductas suicidas y reconstruir, poco a poco, vínculos, rutinas y motivos para participar de nuevo en la vida cotidiana. Deporte, naturaleza, horticultura, mar, música o actividades compartidas se convierten así en agarraderas concretas.

Porque una de las heridas que deja la depresión es también la incomprensión. Marga recuerda las veces que escuchó aquello de «tienes que animarte» o «tienes que esforzarte». Su respuesta sigue siendo tajante: «¿Qué crees, que estoy así porque me gusta?». Cree que todavía cuesta entender esa «tristeza tan profunda» en la que una persona no quiere sentirse como se siente, pero tampoco sabe encontrar la salida.

Julia y Marga están hoy allí sin convertirse en símbolos ni en estadísticas. Son dos mujeres con historias distintas y una experiencia compartida: comprobar que acompañar no significa prometer que todo irá bien. Ambas relatan qué ocurre después de una crisis: cómo se reconstruye la vida cuando alguien ayuda a sostenerla.

A veces significa algo mucho más concreto. Una furgoneta que pasa a buscarte. Una huerta. Una piscina. Un grupo que nota si faltas. Alguien que llama.

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Pequeñas agarraderas para volver a la vida.

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