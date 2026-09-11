TRASATLÁNTICOS
El gigantesco «Liberty of the Seas» atraca en el puerto de Vigo por novena vez esta temporada
Los 4.500 viajeros a bordo del trasatlántico han hecho parada en Vigo durante su travesía de nueve noches que incluye escalas en ciudades como Cádiz, A Coruña y Bilbao
Cerca de 4.500 cruceristas, la mayoría británicos, arribaron este viernes al puerto de Vigo a bordo del gigantesco Liberty of the Seas, que atracaba este viernes por novena vez en el muelle de Trasatlánticos en lo que llevamos de temporada.
Durante las horas de escala, el pasaje pudo disfrutar de un día veraniego, dejando atrás el tiempo otoñal con el que se despidieron del puerto de Southampton, punto de partida de su viaje de nueve noches a la costa atlántica peninsular en el que tras dejar Vigo continuará hacia Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao.
Inaugurado en 2007, contó como madrina a una persona muy especial, la canadiense Donnalea Madeley, agente de viajes y fundadora junto a su marido de la organización humanitaria «Hands Across the Nations», que se dedica a promover ayuda a poblaciones necesitadas de países en vías de desarrollo de Latinoamérica y África. El Liberty pertenece a la clase «Freedom» que completan Independence y Freedom of the Seas. Presenta un registro bruto de 155.889 toneladas y mide 339 metros de eslora por 56 de manga.
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