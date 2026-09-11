Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Radio Taxi VigoSuicidioDependencia GaliciaStellantis11-SSin cafetería en el instiForo Faro Educa
instagramlinkedin

TRASATLÁNTICOS

El gigantesco «Liberty of the Seas» atraca en el puerto de Vigo por novena vez esta temporada

Los 4.500 viajeros a bordo del trasatlántico han hecho parada en Vigo durante su travesía de nueve noches que incluye escalas en ciudades como Cádiz, A Coruña y Bilbao

Cruceristas del «Liberty of the Seas» durante su escala hoy en Vigo.

Cruceristas del «Liberty of the Seas» durante su escala hoy en Vigo. / Pedro Mina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Francisco Díaz Guerrero

Vigo

Cerca de 4.500 cruceristas, la mayoría británicos, arribaron este viernes al puerto de Vigo a bordo del gigantesco Liberty of the Seas, que atracaba este viernes por novena vez en el muelle de Trasatlánticos en lo que llevamos de temporada.

Durante las horas de escala, el pasaje pudo disfrutar de un día veraniego, dejando atrás el tiempo otoñal con el que se despidieron del puerto de Southampton, punto de partida de su viaje de nueve noches a la costa atlántica peninsular en el que tras dejar Vigo continuará hacia Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao.

Noticias relacionadas

Inaugurado en 2007, contó como madrina a una persona muy especial, la canadiense Donnalea Madeley, agente de viajes y fundadora junto a su marido de la organización humanitaria «Hands Across the Nations», que se dedica a promover ayuda a poblaciones necesitadas de países en vías de desarrollo de Latinoamérica y África. El Liberty pertenece a la clase «Freedom» que completan Independence y Freedom of the Seas. Presenta un registro bruto de 155.889 toneladas y mide 339 metros de eslora por 56 de manga.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
  2. Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
  3. El norte de Portugal reclama 300 millones en infraestructuras y pone el puente con A Guarda entre sus prioridades
  4. Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
  5. Un motorista herido tras chocar contra un furgón de limpieza en Vigo
  6. Abel Caballero reprende a Rafael Louzán por sembrar dudas con la sede de Vigo para el Mundial 2030: «Estamos mejor que otros»
  7. Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
  8. Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo

El gigantesco «Liberty of the Seas» atraca en el puerto de Vigo por novena vez esta temporada

Los bomberos rescatan a una gaviota atrapada en un edificio de Vigo: «Lo tiene merecido; me robó mi bocadillo»

Los bomberos rescatan a una gaviota atrapada en un edificio de Vigo: «Lo tiene merecido; me robó mi bocadillo»

Julia y Marga, tras un intento de suicidio relatan cómo volver a la vida con agarraderas: «No es un camino rápido»

Radio Taxi Vigo traspasa toda su clientela a otra operadora por falta de liquidez y «para contener las deudas» con sus abonados

Radio Taxi Vigo traspasa toda su clientela a otra operadora por falta de liquidez y «para contener las deudas» con sus abonados

Xabier Fole: «El legado de George Romero trasciende un género extraordinario como el terror»

Xabier Fole: «El legado de George Romero trasciende un género extraordinario como el terror»

Lo que recordaremos dentro de 25 años

Lo que recordaremos dentro de 25 años

«Pedir ayuda no denota debilidad»: el programa Aférrate atendió a 135 personas para prevenir la conducta suicida desde su nacimiento

«Pedir ayuda no denota debilidad»: el programa Aférrate atendió a 135 personas para prevenir la conducta suicida desde su nacimiento

El Camino por la Costa distingue a sus impulsores

El Camino por la Costa distingue a sus impulsores
Tracking Pixel Contents