El Vigo de los años 20, en imágenes inéditas: se digitalizan las más de 5.000 fotos de Ruth Matilda Anderson en Galicia

En 1924, la fotógrafa estadounidense Ruth Matilda Anderson arribó a Galicia en barco junto a su padre, Alfred Theodore. El objetivo de la joven, de 31 años, consistía en retratar las tradiciones, la esencia cultural y los paisajes de diversos lugares al otro lado del océano Atlántico en una misión encargada por la Hispanic Society of America (HSA). Permaneció en el territorio gallego durante alrededor de un año y medio en el que logró realizar más de 5.000 imágenes con su cámara, una parte de ellas en Vigo, por cuyo puerto se adentró en esta aventura que la llevó además hasta Portugal, Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática. A partir de esta semana, más de 100 años después de aquel viaje, la institución norteamericana ha digitalizado y subido a internet este tesoro visual al completo, al que puede acceder cualquier ciudadano de forma gratuita.

Vigo fue testigo de la presencia de Ruth Matilda Anderson durante el mes de agosto de ese 1924, un gran atractivo para la sociedad de la época, pues llegó a ser hasta noticia en el FARO. Los principales puntos que capturó fueron O Berbés, el Casco Vello, Castrelos, el Pazo de San Tomé y San Roque. En su obra, la de Nebraska -fallecida en Nueva York en 1983- reflejó personas en la ciudad olívica, oficios tradicionales, romerías y la ropa que vestían los vecinos del momento.

Ruth Matilda Anderson durante su viaje a Galicia. / Hispanic Society of America (HSA)

Se puede acceder al fondo de fotografías a través de la página web de la HSA, conformado a partir de negativos originales conservados en su museo y su biblioteca. El archivo está constituído por unas 14.000 fotografías de su periplo al otro extremo del charco. Hasta ahora, tan solo se había hecho pública una parte de ellas, concretamente por medio de dos recopilaciones, destacando 'Gallegan province of Spain. Pontevedra and La Coruña', de 1939, que reunió más de 680 fotos tanto de Anderson como de otros autores gallegos y del resto de España.

Cada una de las instantáneas digitalizadas en la HSA incluye un número «asignado por Ruth Matilda Anderson (el «número Anderson»), que refleja la secuencia cronológica en la que se tomaron las imágenes», según relata la propia institución. Además, se ofrece la posibilidad de situar de forma geográfica cada pieza en un mapa virtual.

La Hispanic Society of America fue fundada en 1904 «con el propósito de crear un museo y una biblioteca de referencia públicos y gratuitos para el estudio del arte y la cultura de España, Portugal, Latinoamérica y Filipinas», según relata la propia entidad.