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Accidente

Un coche impacta contra un céntrico supermercado de Vigo y hiere a una empleada

La fuerza del choque provocó que se abriese un boquete en la pared y los escombros lesionaron a la trabajadora, que estaba en el interior de las instalaciones

Ocurrió en la plaza de Fernando el Católico después de que el vehículo, según fuentes policiales, se quedase sin frenos

Operarios trabajan para arreglar los daños debido al boquete causado por el impacto del coche.

Operarios trabajan para arreglar los daños debido al boquete causado por el impacto del coche. / Jose Lores

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Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Aparatoso accidente de circulación en pleno centro urbano de Vigo. Un vehículo impactó a primera hora de esta tarde de viernes contra la pared de un supermercado ubicado en la plaza de Fernando el Católico, junto a la calle Urzáiz, abriendo un boquete en la pared, lo que generó escombros que hirieron a una trabajadora que se encontraba en el interior de las instalaciones.

La alerta se recibió a las 15.33 horas y se movilizó a los servicios sanitarios y policiales. Fuentes de la Policía Local de Vigo, cuyos agentes se personaron en el lugar, informaron de que las lesiones sufridas por la empleada del supermercado Eroski afectado por este accidente de circulación son de carácter leve.

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Sobre la causa del siniestro, las mismas fuentes señalaron que el vehículo se quedó sin frenos y que el conductor pudo minorar el golpe «tirando del freno de mano».

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