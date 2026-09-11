Los bosques de grandes algas resisten en el interior de la ría tras desaparecer de la orilla de Samil: estas son las consecuencias

Las grandes algas pardas que hace décadas poblaban las costas de Samil, Liméns y Oia están retrocediendo de la parte exterior de la ría de Vigo, mientras resisten en enclaves interiores como San Adrián y Rande. Un estudio reciente de Celia Olabarria y Sandra Hernández, del Centro de Investigación Mariña (CIM), concluye que la sustitución de estos «bosques» intermareales por pequeñas algas puede reducir la productividad y la capacidad de acumulación de carbono del ecosistema. En San Adrián (interior de la ría), donde sobreviven grandes fucoides, la biomasa es cuatro veces mayor que en Samil y la capacidad de almacenamiento de carbono y nitrógeno por superficie llega a ser seis veces superior.

Según recogen en el paper, las algas de mayor tamaño (que viven en comunidad) son fundamentales para que funcionen los ecosistemas marinos. Generan grandes cantidades de biomasa, intervienen en los ciclos del carbono y crean hábitats complejos de los que dependen otros organismos. El cambio climático y otras alteraciones ambientales están provocando que desaparezcan de la parte exterior de la costa dejando paso a otras más pequeñas. La pregunta es, ¿qué ocurre con este cambio? Para hallar respuesta emplearon la ría de Vigo como un laboratorio natural, dado que en su interior hay diferentes estados.

En concreto, las investigadoras analizaron Samil, San Adrián, Rande, Borna, Liméns y Oia, con 180 parcelas de muestreo en total, 30 en cada uno de los seis puntos de la ría. En cada zona estudiaron la cobertura de macroalgas entre mareas.

Los registros históricos muestran que grandes algas como Fucus vesiculosus eran abundantes a mediados del siglo pasado también en Samil, Liméns y Oia, pero han ido desapareciendo progresivamente. Hoy resisten principalmente en el interior, mientras en esos puntos exteriores predominan especies más pequeñas y «oportunistas», capaces de colonizar con mayor celeridad.

Entre los factores que la literatura científica relaciona con este retroceso están el aumento de las temperaturas, las olas de calor y los cambios en el afloramiento, el fenómeno que hace ascender aguas profundas, frías y ricas en nutrientes. En el norte de la Península, la pérdida de grandes algas asocia precisamente al estrés térmico y a alteraciones de este proceso.

El cambio tiene consecuencias. Aunque las pequeñas algas de Samil siguen siendo productivas, San Adrián presenta cuatro veces más biomasa y su comunidad tiene una capacidad de almacenamiento de carbono y nitrógeno por superficie seis veces superior.

El interior de la ría funciona así como una especie de refugio para estas grandes algas perennes. Entre ellas está Ascophyllum nodosum, una especie de crecimiento lento que puede vivir entre 50 y 60 años y que llega a ser descrita como un «árbol intermareal».

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Las conclusiones del estudio apuntan a que la sustitución de estos grandes bosques por algas pequeñas no hace que el ecosistema deje de captar carbono: todas las comunidades analizadas mantuvieron un balance positivo en las condiciones estudiadas. Sin embargo, las autoras concluyen que este cambio probablemente reduce la ganancia de carbono y la productividad general de los hábitats intermareales, además de suponer la pérdida de la estructura que proporcionan las grandes algas.