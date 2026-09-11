Los bomberos rescatan a una gaviota atrapada en un edificio de Vigo: «Lo tiene merecido; me robó mi bocadillo»
El ave quedó enganchada en la parte alta de un inmueble de la plaza de la Independencia y la intervención, grabada por el instagramer Pedro Dávila (@pooochooo), despertó aplausos y también críticas en las redes sociales
Una gaviota atrapada en la parte alta de un edificio de la plaza de la Independencia de Vigo protagonizó este miércoles un llamativo rescate que no pasó desapercibido para quienes se encontraban en la zona.
Hasta el inmueble se desplazaron los Bomberos de Vigo, que tuvieron que recurrir a un vehículo con escalera para alcanzar el punto en el que se encontraba el ave. En las imágenes puede verse a varios efectivos trabajando desde la cesta elevada, a varios metros de altura, mientras numerosas personas siguen la intervención desde la calle.
El rescate fue grabado y compartido en Instagram por el creador de contenido vigués Pedro Dávila (@pooochooo), que mostró tanto el despliegue de los servicios de emergencia como la expectación generada alrededor del edificio.
La intervención provocó además reacciones muy diferentes en las redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron el trabajo de los bomberos y celebraron que acudiesen en ayuda del animal, mientras otros cuestionaron que se destinasen recursos públicos a rescatar a una gaviota.
Entre estos últimos hubo quien escribió: «Gastar dinero público en una rata voladora, madre mía» o «Y en eso gastan mis impuestos». Tampoco faltaron comentarios en tono humorístico sobre la mala fama que tienen estas aves entre algunos vecinos. «Pues que tengan cuidado los bomberos porque seguro les meten un picotazo, como hacen con la gente en la playa cuando están tan felices comiendo su bocata», señalaba otro usuario.
Otro comentario recordaba sus particulares encontronazos con las gaviotas después de que una le hubiese robado comida en varias ocasiones: «Para mí lo tiene merecido. La gaviota me robó mi bocadillo y mi empanadilla de jamón y queso y casi roba la sandía a mi madre».
Entre bromas, críticas y felicitaciones, el inusual operativo acabó convirtiéndose también en una de esas escenas cotidianas de Vigo que rápidamente encuentran eco en las redes sociales.
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