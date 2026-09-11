El BNG rechaza en la Diputación de Pontevedra subvenciones para Peinador, mientras en Santiago las aprueba para Lavacolla

El futuro del aeropuerto de Peinador volvió a centrar parte del debate político este viernes, en el pleno de la Diputación, al que el PP presentó una moción para exigir al Concello de Vigo que se sume a la mesa de trabajo planteada por la vicepresidenta del gobierno provincial, Luisa Sánchez, para estudiar la posibilidad de captar nuevas rutas de la mano de Xunta y Aena. Ofrece la Diputación 200.000 euros por destino en publicidad en origen, una fórmula que el gobierno local de Vigo y el grupo provincial del PSOE rechazan, al entender que el único mecanismo para ampliar la oferta en el aeropuerto de Vigo pasa por subvencionar a las aerolíneas mediante contratos directos de patrocinio en los aviones.

Al voto en contra de los socialistas se sumó el del grupo provincial del BNG, con la diputada Manuela Rodríguez defendiendo que el futuro del aeropuerto de Peinador no puede seguir dependiendo de subvenciones puntuales a las compañías aéreas, un argumento que confronta directamente con la postura que la formación nacionalista aplica en el Concello de Santiago, donde ostenta la Alcaldía y ha pagado una cantidad aún no revelada para lograr la implantación de una base de la compañía húngara Wizz Air con 10 rutas, contando con el apoyo de la Xunta, convirtiendo el de Santiago en el único aeropuerto que cuenta a día de hoy con dinero autonómico.

Esa alianza se escenificó el pasado 30 de julio en una rueda de prensa en Santiago en la que estuvieron presentes, entre otros, la alcaldesa de Santiago del BNG, Goretti Sanmartín, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

«O verdadeiro pacto por Peinador debe servir para cooperar e complementar as tres terminais galegas e competir con Sá Carneiro, non para alimentar unha guerra entre cidades», defendía este viernes la diputada del BNG Manuela Rodríguez en el pleno de la Diputación, exigiendo a Xunta y Estado una «política coordinada que permita consolidar rutas, mellorar os acceso e a conexión intermodal», valoraciones en la línea de las manifestadas por el portavoz del BNG en el Concello de Vigo, Xabier P. Igrexas, en el último pleno municipal, que criticó la «visión hiperlocalista que debilita os tres aeroportos».

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Esa estrategia de país que los nacionalistas pusieron en la Diputación sobre la mesa y que decía defender también la concejala de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, en las semanas previas, para evitar duplicar rutas existentes, saltó por los aires con las negociaciones del Concello compostelano a través de la empresa municipal de turismo con Wizz Air, que competirá contra rutas que llevan años operando en Vigo como son las de las Islas Canarias.