El BNG carga contra el estreno de las ZBE en Vigo y exige rectificar el modelo

El BNG de Vigo cargó este viernes contra la entrada en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y reclamó al gobierno de Abel Caballero que rectifique un modelo que los nacionalistas califican de «chapuza» y que, a su juicio, no servirá para reducir de manera efectiva las emisiones contaminantes en la ciudad. El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, criticó especialmente la forma en la que se han implantado los nuevos perímetros, con la colocación de señalización y marcas sobre el asfalto sin una campaña previa de información que explique con claridad su funcionamiento. El edil habló de un arranque «clandestino, con nocturnidade e aleivosía» y de la «crónica dun desastre anunciado».

Igrexas puso además como ejemplo algunas de las marcas colocadas sobre el pavimento, que, según denunció, apenas resistieron unas horas al paso del tráfico en puntos como la calle María Berdiales. Para el portavoz nacionalista, esta forma de estrenar las ZBE evidencia la «farsa e estafa» del modelo. «Se Abel Caballero estivese convencido e orgulloso da súa mala copia do Madrid Central, teríanos ofrecido unha grande e vistosa inauguración, con selfies a ducias, cintas vermellas e mesmo piano de cola», ironizó.

Una de las principales críticas del BNG se centra en el régimen de excepciones y autorizaciones previsto para acceder a los perímetros. La formación sostiene que el Concello ha introducido numerosos supuestos para tratar de flexibilizar las restricciones, pero denuncia que todavía no se ha explicado cómo deberán acreditarse en la práctica. «Os colexios van entregar xustificantes? Terás que achegar xustificante médico? Hai que gardar os tickets de aparcamento?», cuestionó Igrexas, que atribuyó estas dudas a la «improvisación» del gobierno local y advirtió de que la falta de concreción «anticipa un verdadeiro caos e fracaso».

El BNG sostiene además que las sanciones alcanzarán los 200 euros y considera que el sistema terminará penalizando especialmente a quienes no puedan permitirse sustituir su vehículo por otro híbrido o eléctrico. Igrexas acusó al gobierno municipal de intentar «camuflar» esta realidad mediante las excepciones previstas. Frente a este modelo, la formación nacionalista defiende que la prioridad debe ser reducir la dependencia del coche privado en Vigo, en lugar de limitarse a sustituir vehículos de combustión por otros con etiqueta ambiental. Para ello reclama una «mellora radical» del transporte público y medidas que faciliten los desplazamientos a pie, en bicicleta y mediante vehículos de movilidad personal.

El Bloque recuerda que Vigo cuenta, según sus datos, con 1,5 vehículos por cada dos habitantes y estima que cada día se producen unos 300.000 desplazamientos en coche privado, a los que se suman unos 90.000 accesos desde los municipios del entorno. El BNG solicitará ahora la convocatoria urgente de los consejos sectoriales de Transportes, Medio Ambiente y Accesibilidad para estudiar alternativas al actual sistema y exigir explicaciones sobre su aplicación «antes de que se confirme o fracaso» de las ZBE por perímetros.

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«Para avanzarmos cara a unha cidade máis sustentábel, saúdabel e segura; un Vigo que sexa unha cidade para vivir, unha cidade para as persoas e non para os coches, teñan etiqueta ecolóxica ou non», concluyó Igrexas.