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Suceso

Se empotra contra una farola y queda atrapado en su coche tras un accidente con un autobús en Gran Vía

El suceso ocurrió sobre las 22.15 horas

Punto aproximado en el que ocurrió el accidente.

Punto aproximado en el que ocurrió el accidente. / Google Maps

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Edgar Melchor

Un autobús de servicio discrecional y un coche se vieron implicados en un accidente en la Gran Vía de Vigo en la noche de este viernes. El turismo se montó a la acera, impactó contra una farola y su conductor necesitó ser excarcelado.

El suceso ocurrió sobre las 22.15 horas, concretamente a la altura del número 115 de la citada avenida, entre las calles Valencia e Illas Baleares, en dirección a Praza de España.

Los Bomberos de Vigo se encargaron de liberar al hombre, de avanzada edad, que fue trasladado a un centro médico en una ambulancia del 061.

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Hasta el lugar, además de los bomberos y los servicios médicos, acudió la Policía Local, que investiga las causas de lo ocurrido.

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