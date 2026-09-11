Suceso
Se empotra contra una farola y queda atrapado en su coche tras un accidente con un autobús en Gran Vía
El suceso ocurrió sobre las 22.15 horas
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Un autobús de servicio discrecional y un coche se vieron implicados en un accidente en la Gran Vía de Vigo en la noche de este viernes. El turismo se montó a la acera, impactó contra una farola y su conductor necesitó ser excarcelado.
El suceso ocurrió sobre las 22.15 horas, concretamente a la altura del número 115 de la citada avenida, entre las calles Valencia e Illas Baleares, en dirección a Praza de España.
Los Bomberos de Vigo se encargaron de liberar al hombre, de avanzada edad, que fue trasladado a un centro médico en una ambulancia del 061.
Hasta el lugar, además de los bomberos y los servicios médicos, acudió la Policía Local, que investiga las causas de lo ocurrido.
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