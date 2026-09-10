Vigo, tercera ciudad con menor mortalidad por calor pese a que casi se duplica en 25 años

Vigo figura entre las ciudades españolas que mejor resisten el impacto del calor sobre la mortalidad, pero la evolución de las últimas décadas deja una clara señal de alerta. Un estudio internacional publicado por The Lancet revela que la tasa anual de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas en Vigo ha pasado de 49,7 muertes por millón de habitantes en el periodo 1991-2000 a 92,8 entre 2015 y 2024, lo que supone un incremento del 86,6% en apenas un cuarto de siglo.

El informe analiza todos los efectos derivados del calentamiento global en la salud de las personas en los diferentes países europeos y llega a la conclusión de que, aunque se están adoptando medidas de mitigación, prevención y adaptación, éstas van más lentas que la velocidad a la que aumenta el número y frecuencia de olas de calor. Recomienda ante esta amenaza climática aumentar el número de zonas arboladas y más transporte público.

En el caso de Vigo, pese al fuerte crecimiento de la mortalidad por calor, la ciudad olívica presenta actualmente la tercera tasa más baja entre las 88 urbes españolas analizadas en la base de datos, únicamente por detrás de A Coruña, con 62,5 muertes anuales por millón, y Ferrol, con 78,6. Pontevedra aparece justo a continuación, con 94,8, de forma que las cuatro ciudades con menor mortalidad asociada al calor son gallegas.

La posición de Vigo incluso mejora en términos relativos respecto a finales del siglo pasado. Entre 1991 y 2000 ocupaba el décimo puesto entre las urbes con menor tasa y ahora asciende hasta el tercero. La paradoja se explica porque, aunque su indicador prácticamente se ha duplicado, el deterioro ha sido todavía mayor en buena parte de las ciudades españolas.

El contraste con algunas de las grandes capitales es notable. Madrid registra actualmente 161,1 muertes anuales por millón de habitantes relacionadas con el calor; Barcelona, 164,9; Sevilla, 158; Valencia, 130; y Zaragoza alcanza las 190,7. Así, la tasa viguesa es aproximadamente un 42% inferior a la de Madrid, un 44% menor que la de Barcelona y prácticamente la mitad de la de Zaragoza.

Dos Galicias ante el calor

Los datos dibujan también una importante brecha dentro de la propia comunidad. La fachada atlántica concentra los registros más bajos: A Coruña lidera la clasificación nacional con 62,5 muertes por millón; Ferrol se queda en 78,6; Vigo, en 92,8; y Pontevedra, en 94,8.

A medida que se avanza hacia el interior, la incidencia aumenta. Santiago alcanza las 118,9 muertes por millón, Lugo se sitúa en 148,4 y Ourense escala hasta 180,8. La tasa ourensana es casi el doble que la viguesa, una diferencia que refleja el muy distinto impacto que pueden tener los episodios de altas temperaturas incluso dentro de una misma comunidad.

La evolución durante estos 25 años tampoco es homogénea. Pontevedra apenas incrementa su tasa un 12,9% y Ferrol un 18,5%, mientras que Lugo lo hace un 17,4%. En el extremo contrario, A Coruña, pese a mantener el mejor registro actual, más que duplica su indicador, con un aumento del 109%. Ourense sube un 87,7%; Vigo, un 86,6%; y Santiago, un 76,9%.

Un fenómeno prácticamente generalizado

La subida de la mortalidad relacionada con el calor no es, en cualquier caso, un fenómeno exclusivamente gallego. Solo una de las 88 ciudades analizadas presenta una mejora respecto al periodo 1991-2000: Oviedo, que pasa de 125,5 a 116,9 muertes por millón.

El resto empeora en mayor o menor medida. Vigo suma 43,1 muertes anuales por millón respecto al periodo inicial, un incremento absoluto que, aun siendo significativo, se encuentra entre los más contenidos del conjunto analizado.

Una de las causas de este aumento de mortalidad por calor es el llamado ‘efecto isla de calor’ que provocan las ciudades en verano, debido a la abundancia de materiales como el asfalto, el hormigón o el acero, que atrapan la radiación con facilidad, sin apenas reflejarla. Ese efecto hace subir la temperatura urbana respecto a su entorno rural en varios grados.

Los organismos europeos, recuerda el informe, recomiendan que todas las ciudades tengan al menos un 30% de superficie arbolada (no zonas simplemente ajardinadas, sino con árboles). En cambio, en 2020 las ciudades españolas solo tenían un 13,2% de su superficie arbolada y únicamente un 12% de ellas cumplían con la recomendación de un 30%.