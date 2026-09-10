Planificación
Vigo pule los detalles de la próxima Navidad: la Cabalgata ya tiene temática
La junta de gobierno aborda diferentes contratos para tener lista toda la oferta de actividades
A pocos días de que se despida el verano, el Concello de Vigo da nuevos pasos para celebrar la próxima Navidad, que como es habitual se extenderá por un espacio de casi dos meses con el objetivo de congregar a miles de visitantes. La junta de gobierno local abordará este viernes varios expedientes relacionados con la celebración, destacando por un lado la adjudicación del servicio para renovar los altavoces y la megafonía y, por otro, contratos para el día de la Cabalgata de los Reyes Magos.
Queda definida también la temática que tendrá en la próxima edición la Cabalgata, que como es habitual, tendrá dos pases, uno estático en la avenida de Castelao y otro dinámico con un recorrido que terminará junto a Praza do Rei. «Bosque, naturaleza y magia» es el lema escogido por el consistorio para la cita. Este viernes se contratarán, además, los servicios auxiliares para dar soporte a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar y toda su comitiva y el diseño de las carrozas, contratos que supondrán un desembolso de 234.000 euros.
Mientras, el Concello ha resuelto ya todo lo relacionado con la nueva megafonía, que requerirá una inversión de 158.000 euros y que permitirá reducir el nivel de ruido en la vía pública, a la vez que dará la oportunidad de lanzar «mensajes claros y precisos con la mínima molestia», apuntó el alcalde vigués, Abel Caballero.
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