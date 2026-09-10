Vigo y su área, los terceros de España que más viajan al extranjero

Con medios de transporte o sin ellos, pese a la ausencia de vuelos desde Peinador, los vigueses no paran quietos. O eso dice la última estadística experimental del INE. Es un estudio de medición de turismo a partir de la posición de los teléfonos móviles. Los datos proceden de las tres grandes operadoras de telefonía del país y ayer se publicaron los del mes de julio. Según estos, 110.155 personas de Vigo y su área salieron de vacaciones a otros países. Pero, si se suman los datos de lo que va de año, se extrae una conclusión interesante: los vigueses son los terceros de España que más viajan al extranjero.

Las cifras también incluyen datos de movimientos dentro de España. De ellas se extrae que madrileños y ourensanos son nuestros principales visitantes, mientras que desde aquí optamos por la capital, pero también por Santiago y A Coruña.

Respecto al turismo emisor, en lo que va de 2026 ya salieron de viaje a otros países 671.882 habitantes de los 14 municipios del área metropolitana. Son 52.700 más que el año anterior. La «trampa» es que la gran mayoría, un 88%, se desplazó a Portugal. El segundo destino más frecuentado es Francia, con 20.112 turistas locales. En tercer lugar destaca Italia, país al que fueron 13.115 vecinos. Más allá de Europa están Reino Unido, Marruecos y Estados Unidos, con 5.257, 2.277 y 1.935 visitantes respectivamente. Si se compara el dato americano con el de 2025 se observa que los desplazamientos cayeron un 33%, pese a que desde mayo hay un vuelo directo a Nueva York desde Santiago. Con todo, el descenso es a nivel nacional: los viajes económicos a media distancia aumentaron por norma general frente a destinos más costosos. Portugal y Francia son ejemplo de ello, ambos ganaron más de un 10% de visitantes olívicos. Por otra parte, también disminuyeron los trayectos a las islas británicas, coincidiendo con los cambios en las rutas desde la comunidad y la mayor complejidad de los trámites (como la obligatoriedad de sacarse la ETA).

A nivel nacional, teniendo en cuenta los datos de las ciudades y sus áreas metropolitanas, se puede ver como solo Madrid y Barcelona superan a la urbe. De la primera salieron dos millones y medio de personas y de la segunda 1.802.000. Detrás de Vigo están Valencia, Sevilla y Donosti, cuyo país más frecuentado fue Francia. En el top 10 también aparece Badajoz, dados a visitar a sus vecinos del oeste. No hay ninguna otra ciudad gallega en el ranking. De A Coruña y alrededores salieron 128.450 personas, mientras que de Ourense fueron 89.210.

Dentro de España

En la estadística del INE también se muestran los movimientos intranacionales. En este caso, la ciudad herculina muestra más interacciones. Es la que más visitan y la que más viaja por España, aunque por poco. Entre enero y julio de este año atrajeron a 326.644 turistas, solo un 6% más que Vigo. En ambos casos el principal lugar de origen es Madrid.

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Ocurre lo mismo con los movimientos desde aquí. 403.482 vigueses salieron de Vigo, principalmente a Madrid. En los siguientes puestos aparecen Santiago, A Coruña y Ourense; en sexto lugar Monforte y en noveno Barcelona.