La Universidad de Vigo guía la exploración del planeta rojo

El rover Rosalind Franklin, cuyo lanzamiento está previsto para 2028, explorará la superficie marciana en busca de indicios de vida presente y pasada como las esmectitas, un grupo de minerales de arcilla que pueden indicar la presencia de antiguos depósito de agua. El vehículo robótico de la misión ExoMars de la ESA, como ya hace el Perseverance de la NASA desde 2021, se enfrentará a grandes retos a la hora de estudiar y determinar la relevancia de estas muestras. Un trabajo liderado por la UVigo analiza las condiciones óptimas para el análisis de estos materiales mediante la espectroscopía Raman, una de las tecnologías incluidas en sus laboratorios de a bordo.

«Estos rovers tienen una perspectiva multiapproach, es decir, comparan muchas técnicas a la vez. Y, aunque la tecnología ha avanzado mucho, las misiones in situ implican muchas dificultades. Para empezar, las muestras tienen que cumplir una serie de requisitos como el peso, y obviamente el nivel de resolución tampoco es el mismo que se puede alcanzar en un laboratorio en la Tierra. Es muy complejo llegar a niveles donde la concentración es muy baja. Y como las nuevas misiones cuentan con Raman para detectar compuestos orgánicos y la mineralogía asociada hemos comparado cuáles serían las mejores condiciones», explica Carolina Gil, que ha realizado este trabajo junto al profesor e investigador del CIM-UVigo, Luis Gago Duport, Victoria Muñoz, actualmente en el Centro de Astrobiología (CAB) CSIC-INTA, y Rosa López, de la Universidad de Málaga.

Un selfi hecho por el robot Perseverance en el planeta Marte en julio de 2024. / NASA

Ninguna misión ha regresado todavía con muestras de Marte, así que para realizar su estudio, que acaba de publicar la revista Applied Clay Science, los investigadores utilizaron muestras análogas de nontronita: «Es una esmectita que está muy presente en Marte y rica en hierro que puede indicar que hubo agua líquida en condiciones moderablemente aceptables para la vida tal y como la conocemos. Hacemos una purificación previa de estos minerales análogos y luego los tratamos con distintos orgánicos a diferentes concentraciones para generar las muestras».

La espectroscopía Raman es una técnica de análisis químico no destructivo basada en la interacción de la luz y que proporciona información sobre la composición de un material: «Puede analizar un mayor campo a nivel espacial, pero tiene menos resolución, es decir, la detección es algo más baja. Y las arcillas en general son difíciles de analizar porque sus espectros ofrecen mucha fluorescencia. Por eso, puede ser difícil discernir si están asociadas a compuestos orgánicos porque muchas veces se solapan. Más aún, en un campo como la superficie de Marte donde no solo hay un mineral que domina, sino la mezcla de muchos».

Composición realizada con las muestras analizadas en el trabajo. / Carolina Gil Lozano

Los autores fijaron el límite de detección que se podría alcanzar con esta técnica, complementándola además con otras tres (microanálisis elemental, difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja) para identificar qué señal espectral puede indicar pistas, aunque no sea al 100%, de la presencia de compuestos orgánicos incluso en baja concentración.

Sus resultados subrayan la importancia de una estrategia multienfoque, además de mostrar que el láser verde proporciona la respuesta más fiable para distinguir las bandas minerales y orgánicas y que la textura de la muestra influye «significativamente» en el rendimiento de la técnica Raman.

En todo caso, los investigadores también indican que los análisis complementarios en laboratorios de la Tierra ayudarían a una interpretación más precisa. Algo que, por el momento, sigue sin ser posible: «Las esmectitas se forman en procesos de interacción agua-roca en unas condiciones suaves, por ejemplo, no es necesario que haya altas temperaturas altas. Y se suelen encontrar en los afloramientos de la corteza noeica, es decir, del Marte antiguo, cuando se cree que pudo tener condiciones habitables. Pero descartar algunas preguntas al 100% solo con el análisis in situ es complejo».

«Aunque ambos planetas evolucionaron de forma distinta, entender uno ayuda a conocer el otro»

El Perseverance está «encapsulando» muestras como fase previa para un regreso (Mars Sample Return) que Trump ha cancelado. Y la misión ExoMars no contempla, por ahora, la vuelta: «Va a una zona especialmente interesante para mí porque tiene muchas arcillas y carbonatos, participan investigadores españoles y el RLS (espectrómetro láser) del rover es parecido al que utilizamos en este trabajo».

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Gil Lozano aspira a seguir consiguiendo financiación para continuar sus estudios sobre la evolución de Marte en la UVigo. Actualmente, trabaja en un proyecto sobre la evolución de dos arcillas y tiene colaboraciones con el IIM, en el ámbito marino, o el CAB, sobre reactividad de sulfuros: «Los minerales que se cree que se formaron en épocas pasadas en Marte han seguido los mismos procesos que en la Tierra e intentamos establecer paralelismos entre ambos planetas. Aunque evolucionaron de forma distinta, entender uno ayuda a conocer el otro».