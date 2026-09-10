El Puerto de Vigo supera los 550 kW de potencia solar con 322 nuevos paneles en El Tinglado

El Puerto de Vigo sigue extendiendo su red de producción de energía renovable por sus principales instalaciones. La última incorporación son 322 paneles solares instalados en la cubierta del Tinglado de Comercio, que elevan por encima de los 550 kW la potencia fotovoltaica en servicio en el recinto portuario, según confirmó hoy el departamento que pilota Carlos Botana.

La nueva planta aprovechará una superficie ya construida para generar electricidad destinada íntegramente al autoconsumo de las instalaciones portuarias, dentro de la estrategia de la Autoridad Portuaria para reducir tanto su factura energética como las emisiones asociadas a su actividad.

Según el proyecto, la instalación del Tinglado tendrá capacidad para producir 289.468 kWh al año. Si aprovecha completamente ese potencial, el Puerto calcula que permitirá evitar la emisión de alrededor de 60,26 toneladas de CO₂ anuales.

La actuación completa una red fotovoltaica que se ha ido desplegando en diferentes puntos del dominio portuario. El propio Tinglado concentra ahora 200 kW de potencia, mientras que la Lonja dispone de 147,8 kW y el silo de vehículos de la terminal de Bouzas, de otros 100 kW.

A ellos se suman los 50 kW del escáner de Guixar, los 25 kW instalados en la sede central de la Praza da Estrela, los 20,3 kW de la nave de talleres, los 20 kW del edificio Virxe do Carme y los 6 kW que alimentan el visor submarino «Atlántida».

La suma de todas estas instalaciones permite al Puerto superar ya los 550 kW de potencia solar operativa, repartidos entre dependencias administrativas, infraestructuras logísticas y equipamientos vinculados a la actividad portuaria.

Más autoconsumo en el recinto

La Autoridad Portuaria enmarca esta estrategia dentro de su política de descarbonización y crecimiento azul, aprovechando cubiertas de lonjas, silos, talleres y edificios para producir electricidad sin ocupar nuevo suelo.