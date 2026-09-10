Tráfico de drogas
Prisión para dos de los cinco detenidos en el último golpe a narcopisos en Vigo
Las viviendas pertenecen al barrio de Ribadavia y a O Calvario: se halló casi un kilo de estupefacientes y 8.000 euros en efectivo
Tres viviendas ubicadas en Couto Piñeiro y Travesía do Forno, en pleno barrio de Ribadavia de Vigo, y en Martínez Garrido, en el de O Calvario, han protagonizado el último despliegue de la UDYCO de la comisaría olívica contra narcopisos y, en definitiva, el menudeo de drogas. Los agentes desarticularon una banda a la que atribuyen la elaboración, cocinado y venta de estupefacientes en este operativo que se saldó con cinco detenidos, dos de los cuales fueron enviados este jueves a prisión provisional por el magistrado de guardia acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Casi un kilo de droga, cantidad elevada para una operación de estas características, y 8.000 euros en efectivo fue parte del material incautado.
De nacionalidad española, rumana y portuguesa, los arrestados formaban, según la Policía, una estructura jerarquizada que utilizaba distintos puntos operativos donde almacenaban las sustancias, la cocinaban y elaboraban y procedían a su distribución. La operación explotó este miércoles de forma simultánea en tres viviendas y los agentes se aprehendieron de 500 gramos de cocaína, 400 gramos de hachís y 70 de marihuana.
Gran parte de esta droga fue hallada en el enclave de Martínez Garrido, donde también se encontraron parte de los 8.000 euros: el resto del efectivo se encontraba en una de las viviendas del barrio de Ribadavia.
Comparecencias
Precisamente, uno de los dos detenidos que fue enviado a prisión fue un ciudadano de nacionalidad portuguesa vinculado al piso donde estaban la mayoría de los estupefacientes. Los otros tres arrestados quedaron en libertad, dos con la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
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