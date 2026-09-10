Movilidad
El PP de Vigo arremete contra la activación de las zonas de bajas emisiones: «Es la culminación al oscurantismo y la opacidad, un despropósito»
El concejal Miguel Martín censura la falta de aviso previo y que no esté operativa la plataforma para registrarse
El PP de Vigo sale en tromba contra la activación de las zonas de bajas emisiones en la ciudad, cuestionando la forma de proceder del gobierno local, al realizarlo sin previo aviso y con la plataforma en la que los conductores deben registrarse aún inoperativa.
«Estamos frente a un cambio sustancial en la movilidad que implica restricciones de acceso y esto es la culminación de un proceso marcado desde el primer momento por el oscurantismo, la opacidad y la mentira del alcalde, que sigue insistiendo en que no habrá multas cuando todos sabemos que se impondrán, un castigo inasumible para miles de familias, autónomos y pequeños comerciantes que no disponen de recursos para cambiar de vehículo y a los que el Concello deja tirados, sin un transporte público reforzado que sirva de alternativa», señala el concejal popular Miguel Martín.
Critican también desde el PP de Vigo el «auténtico despropósito» que supone activar las ZBE sin la aplicación informática en la que tramitar los permisos de acceso, augurando que generará más confusión a los vecinos. «Es inadmisible que se empiece a vigilar y restringir el paso cuando el Concello es incapaz de facilitar la herramienta digital para gestionar el derecho a pasar», añade Martín, poniendo el foco también en que la web con información sobre las ZBE lleve dos años sin actualizarse y no esté accesible desde la web del Concello.
«¿No existe o es que la han escondido? ¿No quieren que la gente sepa que dentro de un año, a partir del 10 de septiembre, se va a multar en las zonas de bajas emisiones? En vez de esforzarse en ocultar sus mentiras, el señor Caballero debería dar la cara ante la ciudadanía», concluye Miguel Martín.
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