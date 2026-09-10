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«Pedir ayuda no denota debilidad»: El programa Aférrate atendió a 135 personas para prevenir la conducta suicida desde su nacimiento

Un limonero como símbolo de vida cierra el acto en Valladares que reunón a pacientes y familiares

Un momento de la intervención del director gerente de Alborada, Jesús Cancelo (de pie), con el presidente de la asociación, José Ignacio Jiménez y el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente,

Un momento de la intervención del director gerente de Alborada, Jesús Cancelo (de pie), con el presidente de la asociación, José Ignacio Jiménez y el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, / Jose Lores

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E. O.

Vigo

El programa Aférrate, impulsado por Alborada, ha atendido a unas 135 personas desde su puesta en marcha en 2023, según explicó su coordinadora, Inés Sancho, durante el acto celebrado este jueves en Valladares con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La iniciativa sociosanitaria, financiada por el Sergas y con la colaboración del Concello de Vigo, que cede instalaciones para sus actividades, fue reconocida este año con el primer premio de los Premios Sociales de la Diputación de Pontevedra en la categoría de proyectos de mayor impacto social.

El encuentro dio voz a usuarios adultos y jóvenes, familiares y profesionales.

Los testimonios incidieron en la necesidad de prestar atención a quienes nos rodean y en aprender a pedir ayuda. Sancho y Mar Álvarez advirtieron de señales como la tristeza o el sufrimiento persistentes y, especialmente, de cambios significativos en los hábitos, el comportamiento o el uso de las redes sociales.

La concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, recalcó que «pedir ayuda no denota debilidad» y avanzó que el Concello convocará a entidades, asociaciones y familias para presentar este año el borrador del plan local de prevención de adicciones, también las que no implican sustancias.

El gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, que acudió en representación del conselleiro de Sanidade, destacó el «excelente trabajo» de Aférrate y el refuerzo de la atención a la salud mental, incluida la Unidad de Prevención del Suicidio del Nicolás Peña, que en las próximas semanas vivirá un refuerzo de medios.

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También participaron el presidente de Alborada, José Ignacio Jiménez, que recordó que «la palabra puede llegar a ser terapéutica», y el director gerente, Jesús Cancelo. El acto concluyó con la plantación de un limonero en el huerto terapéutico.

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