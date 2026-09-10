La obra de Chema Madoz, el fotógrafo poeta, ya se puede disfrutar en el Teatro Afundación

Cuando Madoz era un niño su madre lo llevaba a clases particulares en casa de una vecina. El primer día, cuando llegó, ya estaban todos los sitios ocupados, así que la maestra abrió la puerta del horno e improvisó una mesa. Cuenta la comisaria de su exposición, Oliva María Rubio, que a partir de ese momento su cabeza empezó a configurarse tal y como reflejan hoy en día sus obras. «A natureza das cousas», llamada así por los libros de Lucrecio Caro, son composiciones fotografiadas en analógico que conforman trampantojos visuales. De repente, una nube se convierte en la copa de un árbol o pequeños lápices apilados conforman los troncos de una hoguera. Como queriendo decir que todo termina desapareciendo, que estamos aquí de paso.

Desde esta mañana están disponibles en el Teatro Afundación 47 piezas del madrileño, Premio Nacional de Fotografía y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Es un recorrido que abarca su obra desde 1980 hasta 2025 y, aunque en la técnica se pueden distiguir algunas de las más antiguas, el paso de los años es sobre los marcos indistinguible. Todas funcionan como una combinación de naturaleza y composiciones materiales que ponen a prueba al espectador y le retan a encontrar significados no definidos por el propio artífice.

En los encuadres dominan los grises y los tonos más claros y oscuros sobrepuestos, «los elementos son para el artista como las palabras para el escritor», apuntó Rubio. A Madoz se le entiende como fotógrafo, pero en realidad podría ser también un escritor e incluso un poeta.

Pese a los tiempos que corren, donde reina las creaciones terroríficas generadas por la IA, el artista no se doblega a los nuevos formatos. No emplea ni cámaras digitales ni programas de edición. Solo uno de los ejemplares contiene un mínimo de Photoshop.

La comisaria describió la muestra como una experiencia «universal y entendible por todo el mundo». Por ello, también es recomendable acudir con menores, «porque les hace despegar su imaginación y les permite reconocer los objetos», dijo. De hecho, se celebrarán visitas didácticas adaptadas a todas las etapas educativas. Para los adultos, serán todos los jueves.

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Cultura por alimentos

La exposición forma parte del programa solidario «Cultura por alimentos», desarrollado por Abanca en colaboración con el Banco de Alimentos. A la entrada de la sala hay un contenedor en el que se pueden hacer donaciones en forma de comida no perecedera.