El norte de Portugal reclama 300 millones en infraestructuras y pone el puente con A Guarda entre sus prioridades

El norte de Portugal redobla su apuesta por mejorar sus conexiones con Galicia. Los diez municipios que integran la Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho han consensuado un paquete de actuaciones en materia de movilidad valorado inicialmente en unos 300 millones de euros, en el que las infraestructuras transfronterizas tienen un peso destacado: desde una nueva conexión con Salvaterra-As Neves hasta el inicio de los estudios para levantar otro puente sobre el Miño, entre Caminha y A Guarda.

No se trata todavía de una inversión aprobada por el Gobierno portugués. Los alcaldes han convertido sus demandas en una hoja de ruta conjunta que prevén trasladar este mismo mes al ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, para reclamar financiación y desbloquear proyectos que consideran estratégicos para una región cuyo sector exportador mueve ya más de 2.000 millones de euros.

El documento es el resultado de la denominada «Cimeira de Paredes de Coura», en la que los diez municipios del distrito de Viana do Castelo acordaron ordenar sus prioridades y defenderlas conjuntamente ante Lisboa. Las actuaciones se estructuran en varios grandes ejes territoriales y suman, entre obras, proyectos y estudios, una primera estimación próxima a los 300 millones.

Un nuevo puente entre Caminha y A Guarda

La actuación con un impacto más directo en el área de Vigo es la propuesta de iniciar «desde ya» los estudios de base para una nueva travesía internacional sobre el río Miño entre Caminha y A Guarda, concretamente en el entorno de Seixas, un proyecto que ya lleva varios años sobre la mesa.

Por ahora, la CIM no plantea el inicio inmediato de las obras, sino dar el primer paso técnico para estudiar la viabilidad de una infraestructura demandada desde hace años a ambos lados de la frontera y que permitiría crear una conexión permanente entre ambas localidades.

La desembocadura del Miño carece actualmente de una conexión viaria directa entre las dos orillas y el ferri que las unía dejó de operar en 2021. El proyecto aparece ahora dentro del paquete de prioridades que los alcaldes portugueses quieren colocar en la agenda del Gobierno central, junto con otras actuaciones destinadas a reforzar las relaciones económicas con Galicia.

Una salida hacia Salvaterra y la A52

El plan mira también directamente hacia el área de Salvaterra-As Neves. Dentro del denominado eje del Vale do Minho, los municipios reclaman una solución inmediata para la variante Valença-Monção-Melgaço, prolongándola hasta la frontera gallega mediante una nueva conexión internacional.

La infraestructura permitiría aproximar el norte portugués a la A-52 y, especialmente, mejorar el acceso hacia el entorno de la Plisan, la plataforma logística e industrial de Salvaterra-As Neves, que los responsables del Alto Minho consideran un polo con potencial para generar nuevos flujos económicos a ambos lados de la frontera.

También figura entre las prioridades la prolongación de la A28, una de las principales autopistas del litoral portugués, desde Vila Nova de Cerveira hasta el nudo de Sapardos o, dependiendo de la solución que determinen los estudios técnicos, hasta la futura variante de Valença.

Son actuaciones que reforzarían el corredor que une el área de Vigo y el Baixo Miño con Viana do Castelo y el área metropolitana de Oporto, aumentando la capacidad de una frontera caracterizada por una intensa movilidad diaria de trabajadores, mercancías y visitantes.

Más carreteras y acceso ferroviario al puerto de Viana

El paquete de 300 millones va más allá de las conexiones gallegas. En el Vale do Lima, los alcaldes reclaman completar la conexión hasta la frontera de A Madalena a través del IC28, acompañada de mejoras en las carreteras EN203 y EN304-1 entre Ponte da Barca y Lindoso.

También plantean la variante de Ponte de Lima y una conexión ferroviaria directa con el Puerto de Mar de Viana do Castelo, además de distintas actuaciones interiores. Entre ellas están la mejora de la EN101 entre Arcos de Valdevez y Monção y la eliminación de puntos conflictivos en las carreteras que conectan Paredes de Coura con Ponte de Lima, Arcos de Valdevez y Monção.

La CIM argumenta que las inversiones no buscan crear artificialmente actividad económica, sino poner las infraestructuras a la altura de un tejido productivo y exportador que ya existe. «Las infraestructuras responden a la economía que ya existe sobre el terreno», defendió el presidente de la entidad y alcalde de Monção, António Barbosa, en declaraciones al diario O Minho.

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Los alcaldes admiten que los 300 millones difícilmente podrán ejecutarse de una sola vez, pero quieren que Lisboa reconozca formalmente las actuaciones como prioritarias y vaya avanzando por fases.