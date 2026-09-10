El motor económico oculto de Vigo: los juzgados mueven 88.000 euros al día en pagos judiciales

El flujo financiero al que da lugar el Tribunal de Instancia de Vigo es de calado. Concretamente, las órdenes de pago que se realizan a través de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales generan un movimiento económico que se traduce en una media de 88.112 euros al día. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues particulares, empresas o administraciones públicas que han ganado pleitos en los que hay dinero de por medio o el propio Tesoro Público, ya que, por ejemplo, las multas que se imponen en las sentencias penales por cualquier tipo de delito van a parar a las arcas generales del Estado.

Las estadísticas del primer semestre del año en Vigo arrojan que en el ámbito de la ejecución, una parte fundamental de la labor judicial en la que se da cumplimiento a lo que dictaminan los magistrados, se realizaron 24.274 mandamientos de devolución y/o transferencia entre enero y junio. El importe de esos pagos ascendió a 15.860.251 euros.

Por jurisdicciones, el 61% de ese dinero correspondió a la Sección Civil, derivando el restante, por este orden, de las secciones social, penal, mercantil y, por último, de la de lo contencioso-administrativa, la que menos transacciones generó: si en civil el importe de los mandamientos ascendió a 9,7 millones, en la que dirime los pleitos de los ciudadanos contra las administraciones públicas la suma se quedó en 231.144 euros.

Acreedores

Los juzgados ingresan y pagan. Esto último, los pagos que protagonizan esta información, es una labor diaria que se realiza en la fase de ejecución, la última tras el enjuiciamiento y sentencia de un procedimiento.

Los órganos que más dinero mueven son sin duda los civiles. En los primeros seis meses del año se libraron órdenes de pago que ascendieron a 9.702.444 euros. Los mandamientos que se despachan en esta jurisdicción tienen como destinatarios sobre todo a acreedores de deudas que previamente han sido consignadas o embargadas a raíz de una sentencia condenatoria.

¿Cuáles son estas deudas? Las derivadas, entre otras muchas, de préstamos bancarios o hipotecarios, de rentas de alquiler, de cuotas de comunidades de propietarios o de facturas comerciales de empresas o autónomos que habían resultado impagadas.

En civil también se abonan responsabilidades civiles por siniestros, como accidentes de tráfico, o por daños, como por ejemplo humedades o defectos de construcción en una vivienda.

Costas procesales

En laboral los litigios entre trabajadores y empresas dieron lugar a mandamientos por 2,4 millones. Una cifra similar a la que se movió en la jurisdicción penal: 2.162.466 euros. En este último caso, el dinero que sale de la cuenta de consignaciones se libra a favor de víctimas de delitos a las que se indemniza por perjuicios materiales o morales o va directamente a las arcas públicas, como es el caso de las multas.

También, y esto en todas las jurisdicciones, entran en juego las costas procesales: los pagos se hacen también a favor de abogados o procuradores por sus honorarios cuando en sentencia se impone estas cuantías a la parte condenada.

Y junto a Mercantil, que dio lugar a órdenes por 1,3 millones, donde se libraron menos fue en el ámbito contencioso: aquí entran en juego indemnizaciones por caídas en la calle o negligencias médicas o reembolsos de impuestos, tasas o multas de tráfico anuladas por los jueces.