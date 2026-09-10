Kailua baja la verja tras 36 años haciendo historia en el surf gallego: «No ha sido solo una tienda, hemos hecho comunidad y familia»

En muchos coches de Vigo y de otros puntos de Galicia y España todavía sobreviven sus pegatinas. También los característicos protectores de baca de Kailua que durante décadas acompañaron a tablas, velas y material náutico camino de las playas.

Para varias generaciones de aficionados al mar, Kailua fue mucho más que el lugar en el que comprar una tabla o un neopreno. Era también donde reparar lo que se había roto, conseguir material de segunda mano, pedir prestado aquello que faltaba para poder salir al agua o simplemente encontrarse con otros aficionados.

Kailua es un referente de los deportes náuticos en Galicia. / Cedida

Ese lugar cerrará definitivamente sus puertas el próximo 30 de septiembre, después de 36 años de actividad en Vigo. Antes habrá una despedida a la altura de su historia: el 19 de septiembre Kailua celebrará una fiesta abierta a toda su comunidad, con música, ambiente festivo -e incluso pulpeiro-, para reunir por última vez en torno a la tienda a clientes, amigos y personas que han formado parte del proyecto. Durante todo septiembre, además, el establecimiento estará en liquidación.

«Es un paso duro, pero también bonito, porque fue un sueño cumplido», resume Adri, segunda generación de un negocio familiar que comenzó en 1990 de la mano de Javier Barciela y su mujer.

Entonces el windsurf empezaba a ganar terreno en España y en Galicia apenas existía una estructura comercial alrededor de este deporte. Barciela vio aquella oportunidad y decidió abrir una tienda especializada en Vigo. «Lo que trajimos de windsurf en Galicia fue con nosotros», recuerda Adri sobre aquellos primeros años.

¿Qué amante del surf no tiene una pegatina de Kailua?: pasado y presente de la tienda pionera de este deporte en Galicia / Cedidas

De una pequeña tienda a un referente náutico

Kailua fue creciendo al mismo ritmo que lo hacía aquella nueva cultura vinculada al mar. De un pequeño establecimiento situado en la calle Serafín Avendaño, pasó a locales de mayores dimensiones, llegó a contar con dos tiendas, una en la calle Escultor Gregorio Fernández y otra, en la calle Progreso, y terminó instalándose en su actual espacio, de unos 300 metros cuadrados, en la Estrada Vella de Madrid, 141. A medida que aparecieron nuevas disciplinas, el negocio también fue incorporándolas y ampliando su comunidad.

El gran cambio llegó cuando el surf y otros deportes náuticos dejaron de ser actividades minoritarias. Hubo años, recuerda Adri, en los que en Vigo llegaron a convivir decenas de establecimientos relacionados con aquel «boom». Pero Kailua conservó una característica que acabaría convirtiéndose en parte de su identidad: el servicio personal de una tienda especializada.

«Aquí esto no es una tienda», explica Adri. Quien llegaba con algo roto podía encontrar una reparación; si necesitaba material para navegar durante el fin de semana, podía recibir una solución provisional y regresar después. Era una relación que difícilmente cabe en el modelo de las grandes plataformas de comercio electrónico.

Primeros años de Kailua en la tienda de Serafín Avendaño, y la mítica pegatina de la marca. / Cedida

También fueron pioneros en crear un pequeño circuito de material usado mucho antes de que existiesen las actuales plataformas de compraventa. Kailua recogía equipos, facilitaba su reventa y permitía que otros aficionados accediesen a material a un precio menor.

La misma filosofía se aplicaba, por ejemplo, a los niños que iban creciendo y necesitaban renovar periódicamente su equipamiento. «Esos servicios son los que al final se pierden con los grandes mercados o las grandes plataformas», lamenta Adri.

¿Qué amante del surf no tiene una pegatina de Kailua?: pasado y presente de la tienda pionera de este deporte en Galicia / Cedidas

De aquella relación surgió una imagen reconocible mucho más allá de las paredes del negocio. Las pegatinas de Kailua comenzaron a aparecer en coches desde los años noventa y sus protectores para las barras de las bacas se convirtieron prácticamente en una seña de identidad entre quienes transportaban tablas por Galicia y por el resto de España.

Un mercado que ya funciona de otra manera

El cierre no responde a una crisis repentina. La jubilación de Javier Barciela, hace unos meses, coincidió con una reflexión que la familia llevaba tiempo haciendo sobre la transformación del sector. Mantener una gran superficie, mucho stock y una estructura comercial tradicional resulta cada vez más complicado en un mercado dominado por internet y modelos mucho más ligeros.

«No hay un motivo real; el motivo es el cambio», explica Adri. Kailua continúa siendo una marca reconocida, pero la familia prefiere cerrar el ciclo «en alto» antes que intentar sostener indefinidamente un modelo que consideran cada vez más difícil.

La dimensión del negocio ayuda a entenderlo. Adri cifra su facturación en torno a 500.000 euros anuales, pero advierte de los elevados gastos necesarios para mantener una estructura de estas características. «Es una bola muy grande», resume. El nuevo mercado, señala, empuja hacia almacenes pequeños, venta online y estructuras con muchos menos costes fijos.

Kailua anuncia el cierre y la liquidación de stocks durante todo el mes de septiembre. / Cedida

El testigo sigue en el agua

Por eso el cierre de Kailua no supone exactamente un punto final. Miguel Castelao, hasta ahora trabajador de la tienda, recogerá parte de ese legado con Twin Pin Surf Co, un nuevo proyecto que la propia familia presenta bajo el lema «the new old school».

Será un modelo diferente: un espacio más pequeño, tienda online y una actividad mucho más pegada al agua, con Castelao desplazándose también en furgoneta. Una estructura adaptada, según Adri, a la forma en la que funciona actualmente el sector.

Adri, por su parte, cerrará también su propia etapa profesional en Kailua para iniciar otro camino. De aquella tienda se lleva sobre todo los recuerdos de haber crecido dentro de una actividad que nunca estuvo claramente separada de su vida personal. «Nosotros estamos metidos en la comunidad, tanto en el agua como en la vela», explica. Y es precisamente «comunidad» la palabra que más repite al mirar atrás.

Adri y Javier Barciela, junto a Miguel Castelao que recogerá el testigo con otro enfoque. / Cedidas

Porque detrás de los números, de las tablas vendidas y de los distintos deportes que fueron entrando en sus escaparates quedan cientos de historias: clientes convertidos en amigos, generaciones que aprendieron juntas, material prestado para aprovechar un día de viento y conversaciones alrededor de una pasión común. «Somos un negocio familiar», recuerda Adri. «Somos una familia y hemos hecho familia».

El 30 de septiembre Kailua cerrará la puerta. Pero muchas de aquellas pegatinas seguirán circulando por las carreteras gallegas camino del mar.