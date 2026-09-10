«Me hice policía para poder estudiar música, hoy hace 21 años que me dedico a la ópera»

El sábado a las 20.30 horas arranca el Otoño Lírico en el teatro Afundación de Vigo, una cita inaludible para los amantes de la ópera. A lo largo de la temporada vendrán eminencias de este arte, empezando por Jorge de León, un tenor canario que antes pasó por los más grandes escenarios del mundo. En esta ocasión vienen «desnudos» sin la seguridad que aporta el atrezzo. Solo sus voces interpretando las partes más exigentes de varias obras.

¿Es tu primera vez en Vigo?, ¿sientes algún tipo de nervios viniendo después de haber interpretado en el Covent Garden de Londres o en el Metropolitan de Nueva York?

No, estuve hace dos años. Vine de vacaciones y me maravilló. En cuanto a la actuación, siempre hay responsabilidad. La verdad es que debuto por primera vez en Galicia y me hacía mucha ilusión. Estoy encantado de venir y, además, se ha dado la oportunidad de hacerlo junto a compañeros y amigos de la profesión de un altísimo nivel. Creo que va a ser fantástico.

¿Cómo funciona el diálogo con Juan Jesús Rodríguez sobre el escenario?

Muy bien. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos cantado juntos en numerosas ocasiones. La verdad es que existe una conexión muy buena, también con el pianista, y creo que eso ayudará a que el público disfrute. Además, son repertorios en los que hemos coincidido mucho, por lo que tenemos la posibilidad de interpretar más allá de lo que está explícitamente escrito en la partitura.

Es un repertorio muy dramático. ¿Cómo se gestiona la emoción para que la técnica vocal no se resienta?

La emoción es necesaria, fundamental para poder transmitir al público el contexto que el autor quiere plantear. Hay que controlar las emociones desde el nervio simpático, para que no te estrangulen la voz y, al mismo tiempo, te permitan dejarte llevar por ellas. En este caso, además, la relación entre los personajes masculinos no suele ser tan fraternal. Son rivales, personajes enfrentados, por lo que aparece mucho más el enfado que, por ejemplo, la pérdida como motivo dramático. Creo que hay un conjunto de realidades vitales que vivimos y que podemos transmitir a través de la música.

¿En qué piensa cuando canta?

Es todo. Cuando estás actuando, estás interpretando. Tienes que pensar en qué época se desarrolla la historia, en qué contexto, por qué ese personaje es así y por qué justifica sus acciones. Una vez que tienes todas las piezas desmontadas sobre la mesa, vas construyendo el personaje y la interpretación que quieres transmitir. Y todo eso se hace con ayuda de los profesionales que participan en una producción. Ahora mismo estoy haciendo Manon Lescaut en el Teatro Real, trabajando con directores de escena, con coaches musicales que ayudan a acentuar frases que tienen un determinado sentido y con el director de orquesta.

En un concierto de este tipo, tan exigente y que no tiene los descansos que brinda una ópera ¿cómo dosifica la voz?

Aquí vamos a ofrecer las partes más complejas: las arias y los dúos más importantes de distintas óperas, que son precisamente los fragmentos que presentan una mayor dificultad. Entonces, más que dosificar como es medir los tiempos. Cuando el barítono no canta, aprovecho para prepararme para el siguiente número.

Su historia personal es llamativa: fue policía antes de dedicarse profesionalmente al canto. ¿Cómo se llega a la ópera?

Mi afición siempre fue la música. Pero vivir de ella cuando eres joven puede parecer una utopía. Yo procedo de una familia de clase media, sencilla, con mi padre albañil, varios hermanos y en Canarias. Había que trabajar y vivir mientras continuaba estudiando y formándome. Dentro de las posibilidades del funcionariado, el trabajo de policía me llamaba mucho la atención por las relaciones humanas y el servicio a la ciudadanía. Mi intención siempre fue seguir formándome y terminar la carrera de canto. Soy profesor de grado superior y fui compaginando todo con la necesidad de trabajar.

¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? A priori no se asemejan...

Ser policía me ayudó mucho en la interpretación. Hay bastantes conexiones. He interpretado personajes que son policías, militares, soldados... En algunas producciones he tenido que manejar armas dentro de la escenografía, y tener esos conocimientos previos ayuda. También a la hora de interpretar con un cuchillo, saber cómo defenderse o atacar sin hacer daño. En aquella época yo era también «el policía cantante». Mis compañeros sabían que cantaba y participaba en actos de la patrona, incluso cantándole a la Virgen.

Has actuado en escenarios de todo el mundo. ¿Notas que la ópera sigue teniendo interés entre el público joven o es una afición cada vez más vinculada a determinadas generaciones?

Hay públicos diferentes dependiendo de los países y de la tradición cultural que tengan. Pero también creo que hoy vivimos una situación de exceso. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando teníamos la primera y la segunda cadena de televisión: veías lo que había. Hoy tenemos todas las plataformas. Al final tienes tantas posibilidades que ni siquiera sabes qué quieres ver. Puedes pasarte una hora con el mando y terminar sin haber visto nada porque nada te apetece. Creo que estamos viviendo un exceso de información y de posibilidades culturales que, paradójicamente, genera desinterés.

¿Y por qué ir a la ópera?

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La ópera tiene una característica tremendamente increíble: es, dentro de las actividades musicales, una de las pocas que no está amplificada. La ópera era, de alguna manera, el arte total antes de que existiera el cine. Lo tenía todo: literatura, danza, música, teatro, escenografía, caracterización... Engloba todo lo que es el teatro, pero añadiendo la música de la voz. Creo que escuchar una voz con esa proyección y potencia, capaz de llenar un teatro y ser entendida sin necesidad de un micrófono, es algo extraordinario. Hoy estamos acostumbrados a que prácticamente cualquier concierto utilice amplificación, pero en la lírica no es así. Y eso la hace diferente.