González reivindica la fortaleza del mercado laboral en Vigo

Galicia cerró agosto con 1.134.483 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta registrada en ese mes, mientras que la provincia de Pontevedra alcanzó también un máximo con 397.256 cotizantes. La Xunta reivindicó este jueves estos datos como muestra de la fortaleza del mercado laboral gallego y puso el foco en la necesidad de seguir reforzando la captación y retención de talento.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, defendió esta estrategia durante la cuarta edición del Mapa Ecosistema de Emprendemento, organizada por el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo.

González señaló que el objetivo pasa por trabajar en una doble dirección: mejorar las oportunidades para quienes ya viven en Galicia y, al mismo tiempo, atraer profesionales del exterior que puedan incorporarse al tejido productivo.

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Entre las herramientas que destacó figura EMi, el sistema del Servizo Público de Emprego destinado a mejorar el ajuste entre oferta y demanda laboral y que, según la Xunta, ya ha elaborado más de 116.000 perfiles de trabajadores.