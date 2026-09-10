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Rumbo a Gaza

La Flotilla de la Libertad cancela su parada en Vigo por una avería en su barco

El contratiempo les ha obligado a quedarse en el puerto de Santander

La Flotilla de la Libertad, durante su escala en Bilbao.

La Flotilla de la Libertad, durante su escala en Bilbao. / Javier Zorrilla (EFE)

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Edgar Melchor

La Flotilla de la Libertad que navegará a mediados de octubre a Gaza cancela su llegada a Vigo, prevista para este viernes, debido a una avería en su barco. Los integrantes, una veintena, deberán permanecer en el puerto de Santander hasta que la incidencia sea reparada. Los actos programados, sin embargo, se mantienen en la ciudad.

«Lamentamos anunciar la cancelación de la llegado al puerto de Vigo del barco Kate-Tenacity de Freedom Flotilla prevista para el día 11 de septiembre», han trasladado a través de una nota conjunta las iniciativas solidarias Rumbo a Gaza y Freedom Flotilla Coalition. No obstante, las actividades organizadas en la urbe siguen en pie «en solidaridad con Palestina».

La tripulación prevé «poder reiniciar la navegación en los próximos días» con el objetivo de alcanzar Gaza y «romper el bloqueo de la Franja, denunciar la ocupación de Palestina, la limpieza étnica y el genocidio».

«Mientras gran parte del mundo ha dejado de prestar atención a Gaza, creyendo que un supuesto "alto el fuego" ha puesto fin al genocidio, Israel sigue matando a la población gazatí»

Tras zarpar a principios de septiembre desde Bristol, en el Reino Unido, el Kate-Tenacity ha realizado escalas en Irlanda, Alemania y Francia antes de entrar en Bilbao el 5 de este mes. El contratiempo les ha hecho parar en Santander, desde donde irán a Lisboa, Vélez-Málaga y Denia antes de trazar su recorrido a Oriente Próximo, donde son conscientes que podrán sufrir todo tipo violencia —también sexual— y torturas.

Noticias relacionadas y más

«Mientras gran parte del mundo ha dejado de prestar atención a Gaza, creyendo que un supuesto "alto el fuego" ha puesto fin al genocidio, Israel sigue matando a la población gazatí; utiliza el bloqueo para restringir y manipular la entrada de alimentos, medicinas y combustible de los que depende para sobrevivir una población sitiada; y niega a la población palestina su derecho fundamental a la libertad», clama el movimiento Rumbo a Gaza en su página web.

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