TRASATLÁNTICOS
Diez noches desde 10.200 euros por persona: vuelve a Vigo el crucero de lujo «Silver Spirit»
En la travesía participan 598 pasajeros estadounidenses atendidos por 408 tripulantes
Tan solo cuatro días después de su última visita, este jueves regresó al puerto de Vigo el crucero de súper lujo Silver Spirit. Lo hizo procedente de Lisboa vía Leixões en crucero redondo desde la capital portuguesa en el que según informó el Puerto, participan 598 pasajeros estadounidenses atendidos por 408 tripulantes.
El Silver Spirit realiza un recorrido de diez noches vendido a partir de 10.200 euros por persona, que tras abandonar Vigo completará con visitas a Burdeos, Bilbao, Santander y Gijón. Con esta escala, la tercera de la temporada, el lujoso buque se despidió del puerto de Vigo, al que regresará en mayo de 2027. Este viernes se espera el gigantesco Liberty of the Seas y el sábado el pequeño crucero boutique Le Champlain.
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