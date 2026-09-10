Condenan al Sergas por vulnerar los derechos de un trabajador víctima de acoso laboral en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó al Sergas por vulnerar los derechos fundamentales de un trabajador del área sanitaria de Vigo que denunció durante años una situación de acoso laboral por parte de responsables de la Dirección de Recursos Humanos. La Sala de lo Social considera que la Administración autonómica incumplió sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y ha fijado una indemnización de 38.497,80 euros para el afectado.

Según la información difundida por CIG-Saúde, el trabajador comenzó a desempeñar su puesto en el área sanitaria de Vigo en 2019 como personal fijo del Grupo de Gestión. Un año después comenzó a denunciar una situación de hostilidad laboral que atribuía a varios de sus superiores.

El empleado desarrollaba parte de su jornada en la Dirección de Atención Primaria y el resto en la Dirección de Recursos Humanos. De acuerdo con el sindicato, fue en este último departamento donde comenzaron los problemas, que se tradujeron en comentarios despectivos, cambios y ambigüedad en la asignación de tareas y la ausencia de un espacio de trabajo definido.

La situación habría derivado posteriormente en modificaciones constantes de sus funciones. El trabajador también perdió el acceso a determinadas aplicaciones y a información que necesitaba para desempeñar su puesto, según sostiene CIG-Saúde.

El sindicato asegura que estas dificultades llegaron a tener repercusión en la actividad asistencial, ya que varios profesionales de Atención Primaria no pudieron darse de alta en los sistemas informáticos y se produjeron problemas para acceder a determinadas listas de trabajo y atender a pacientes.

Durante meses se sucedieron las reuniones con la Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos para tratar de solucionar el conflicto, a iniciativa del propio trabajador y con el apoyo de la CIG. Sin embargo, según la central sindical, la situación no llegó a resolverse. El afectado terminó solicitando asistencia sanitaria y permaneció de baja médica en varias ocasiones.

Un procedimiento interno cuestionado

En julio de 2023, ante la persistencia del conflicto, la delegada de prevención de la CIG solicitó la apertura del procedimiento interno de acoso laboral. La denuncia incorporaba, según el sindicato, más de 200 páginas de documentación y pruebas.

La comisión encargada de investigar los hechos concluyó que no había quedado acreditada una situación de acoso laboral, aunque planteó la adopción de medidas correctoras destinadas a mejorar el clima laboral.

CIG-Saúde cuestionó además que la investigación fuese tramitada por la propia Dirección de Recursos Humanos del área sanitaria de Vigo, al encontrarse entre las personas señaladas varios responsables integrados en la estructura de ese órgano. El sindicato pidió que el procedimiento fuese trasladado a los Servicios Centrales del Sergas para garantizar su imparcialidad, una petición que, según su versión, fue rechazada.

Ante la falta de una solución, el trabajador acudió finalmente a los tribunales. El procedimiento judicial ha concluido ahora con una resolución favorable al empleado, que establece una indemnización de 38.497,80 euros por la vulneración de sus derechos fundamentales.

La CIG reclama responsabilidades

CIG-Saúde ha valorado la sentencia como un "éxito moral" para el trabajador y considera que pone de manifiesto una situación que, a su juicio, podría haberse evitado y que tuvo consecuencias negativas para su salud.

La central sindical considera especialmente relevante que la Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos tuvieran conocimiento del conflicto desde 2021 y sostiene que no se adoptaron medidas eficaces para ponerle fin.

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Por ello, reclama que se depuren las responsabilidades que correspondan por la gestión del caso. La CIG subraya que la indemnización establecida por el tribunal deberá ser abonada con fondos públicos y reclama que se adopten medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en el área sanitaria de Vigo.