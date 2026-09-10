La ciudad deportiva del Celta se confirma en el mapa del Mundial 2030 y podrá alojar a una o dos selecciones

La futura ciudad deportiva Celta360, que el Celta desarrolla en Mos, se prepara también para jugar un papel en el Mundial de fútbol de 2030. El complejo figura entre las instalaciones incluidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el listado de subsedes incorporado al dosier español para el campeonato y está concebido para poder convertirse en el cuartel general de una o dos selecciones nacionales, que dispondrían allí tanto de alojamiento como de campos para sus entrenamientos.

SmartRental Group, compañía especializada en la gestión de activos de alojamiento y «living», se encargará de operar la residencia y las zonas de «coliving», con un total de 428 camas.

La operación ha sido anunciada por la empresa en una información publicada este jueves por Hosteltur, portal especializado en información turística para profesionales, al que María Naveda, directora de Living de SmartRental Group, ha explicado los detalles de la incorporación de la compañía al proyecto vigués.

El alojamiento funcionará bajo la marca Lemonade y estará pensado principalmente para jóvenes deportistas y estudiantes procedentes de otros puntos de España y del extranjero que lleguen a Vigo para incorporarse a las categorías inferiores del Celta o participar en los programas internacionales y formativos del club.

Instalaciones de la residencia de Lemonade en Santiago para estudiantes. / SmartRental

«Celta360 representa una nueva manera de entender cómo se construyen los espacios para vivir y desarrollarse. Lo que nos convenció del proyecto no fue únicamente su dimensión, sino la visión que hay detrás: crear un ecosistema donde deporte, formación, innovación y comunidad convivan en un mismo lugar», explica Naveda en declaraciones recogidas por Hosteltur.

La responsable de SmartRental añade que el objetivo de la compañía será que «la parte residencial esté a la altura de un proyecto de esta dimensión» y que quienes se instalen en Celta360 encuentren «mucho más que un lugar donde formarse».

Dos subsedes del Celta en el dosier del Mundial

Celta360 forma parte del listado de instalaciones planteadas como subsedes españolas para el Mundial de 2030. En el caso del Celta, la documentación de la RFEF recoge dos complejos: GS360-Ciudad Deportiva Afouteza, en Mos, y la Ciudad Deportiva de A Madroa, en Vigo.

El proyecto de Mos parte además con la ventaja de integrar en un mismo espacio campos de entrenamiento, instalaciones deportivas y alojamiento, una combinación que permitiría que una o dos selecciones estableciesen allí su base durante el campeonato y concentrasen en el complejo tanto sus entrenamientos como la estancia de jugadores y cuerpos técnicos.

La decisión definitiva sobre las instalaciones que se utilizarán durante el Mundial corresponderá a la FIFA dentro de las siguientes fases de organización del torneo. Las sedes donde se disputarán los partidos también están en manos del organismo internacional de fútbol, listado en el que Balaídos pretende colarse como una de las 11 ubicaciones nacionales del torneo que organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

428 camas dentro de un proyecto de más de 120 millones

La incorporación de SmartRental afecta a una de las piezas principales de un macroproyecto urbanístico y deportivo de más de 242.000 metros cuadrados y que contempla una inversión global superior a los 120 millones de euros.

Celta360 contará con 63.099 metros cuadrados de superficie edificable, de los que aproximadamente dos terceras partes estarán vinculadas directamente a instalaciones deportivas. Además de los campos de entrenamiento, está prevista la construcción de un edificio exclusivo para el primer equipo, las oficinas del club y un miniestadio para el filial y el equipo femenino.

principales instalaciones de la Cidade Deportiva Afouteza / Hugo Barreiro

Pero el complejo pretende extender su actividad mucho más allá del fútbol. Incorporará también una clínica, un centro de formación universitaria y técnica, un auditorio con capacidad para 400 personas, un «hub» de innovación, pistas de pádel, comercios, restauración, un colegio, una escuela infantil y un hotel, además de la residencia y el «coliving» que gestionará SmartRental.

Como ya publicó FARO, el área educativa está proyectada para alcanzar una capacidad de 3.000 alumnos en estudios universitarios y ciclos de Formación Profesional, a los que se sumarían entre 350 y 400 estudiantes de Primaria y Secundaria.

«Celta360 plantea la creación de un ecosistema vivo y activo durante todo el año, en el que el fútbol se integrará con formación, innovación, salud, alojamiento y actividad empresarial», señalan los responsables del proyecto.

La ciudad deportiva cuenta asimismo con la certificación BREEAM Urbanismo. Según destaca el Celta, es el primer club de fútbol del mundo que obtiene esta distinción en materia de urbanismo.

Instalaciones de la residencia de Lemonade en Santiago para estudiantes. / SmartRental

Para SmartRental, la operación supone reforzar su presencia en Galicia, donde ya gestiona Lemonade Santiago, primer establecimiento de esta nueva marca. En Celta360 asumirá ahora una parte estratégica del proyecto: el alojamiento de los jóvenes que lleguen a Vigo y, llegado el Mundial de 2030, potencialmente también el de las selecciones que establezcan su base en las instalaciones del Celta.