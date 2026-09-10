El Camino por la Costa distingue a sus impulsores

Hace apenas una década era todavía una ruta xacobea en proceso de reconocimiento. Hoy, decenas de miles de peregrinos recorren cada año el litoral desde Portugal hacia Santiago pasando por A Guarda, Oia, Baiona y Vigo. En ese salto desde itinerario emergente a uno de los grandes caminos de peregrinación actuales hubo instituciones, asociaciones y personas que empujaron durante años para lograr su oficialización.

Baiona quiso reconocer ahora ese trabajo con sus Medallas al Mérito del Camino Portugués de la Costa. Uno de los galardones fue concedido a la Xunta de Galicia y recogido por su presidente, Alfonso Rueda, en reconocimiento al papel del Gobierno autonómico en la oficialización del trazado en 2016 y a las inversiones posteriores en señalización, conservación, acondicionamiento, infraestructuras y promoción.

El segundo reconocimiento tiene un componente mucho más personal. El Concello concedió otra de las medallas, a título póstumo, a Juan Manuel López-Chaves, fundador de la asociación Amigos dos Pazos y uno de los particulares que participaron en el proceso que permitió consolidar y oficializar el Camino por la Costa. “Sin él esto no sería posible”, reconoció el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.

En 2016, el año de su oficialización, el Camino Portugués de la Costa contabilizaba alrededor de 2.600 peregrinos. En 2025 fueron ya 90.000, según los datos de la Xunta. Y la progresión continúa. En lo que va de 2026, 79.000 personas han recogido ya la Compostela tras recorrer esta ruta, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior. El Gobierno gallego la considera actualmente la ruta xacobea que más crece.

Su éxito presenta, además, dos particularidades. La primera es su carácter marcadamente internacional: ocho de cada diez peregrinos son extranjeros, con Estados Unidos, Italia, Portugal y Alemania entre los principales países de procedencia. La segunda es que rompe en parte con la estacionalidad habitual del turismo. Buena parte de sus caminantes eligen meses como mayo, junio, septiembre u octubre, fuera del corazón de la temporada alta estival.

Ese trabajo institucional es precisamente el que Baiona reconoce con la medalla entregada al Gobierno autonómico. Pero durante el acto, Rueda subrayó que la recuperación de la ruta no fue obra de una sola Administración, sino un trabajo compartido entre concellos, asociaciones y particulares, citando expresamente a López-Chaves.

La distinción llega además a las puertas de un nuevo Año Santo en 2027, para el que la Xunta prepara mejoras en seguridad viaria de los peregrinos, la red de albergues y la programación vinculada al Xacobeo.