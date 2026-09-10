Dotaciones
El BNG de Vigo se opone al modelo de parques caninos del Concello: «Son currais para cans e crearán un problema onde non o había»
Los nacionalistas recurrirán el expediente para frenar la licitación de la obra en Barreiro
El BNG de Vigo se opone al modelo de parques caninos que aplicará el Concello en la ciudad, comenzando por la obra ya en licitación en Barreiro. «Son currais para cans», señala el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que presentará un recurso de reposición para solicitar que se frene la contratación de los trabajos, en los que se invertirán 169.000 euros.
Tras un encuentro con la plataforma de familias que han mostrado su oposición a esta dotación en Barreiro, Igrexas asegura que el proyecto del gobierno local «vai crear un problema onde non o había», tachándolo de «obsoleto» por su tamaño y equiparando la decisión a la adoptada limitando la playa de A Calzoa como único arenal autorizado para perros.
«Gobernan a golpe de ocorrencia, ignorando as peticións realizadas por persoas afectadas. Estamos a tempo de evitar que a improvisación e o afán por ofrecer grandes titulares e organizar moitas inauguracións nos leve a dilapidar centos de miles de euros nun modelo equivocado», explica el portavoz del BNG.
La propuesta de los nacionalistas pasa por estudiar alternativas como espacios abiertos con perímetros naturales que delimiten los usos sin generar tensiones ni aislar a los animales. «A solución para os máis de 48.000 cans censados na cidade non é expulsalos nin encerralos en parques caninos», concluye Igrexas.
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