Dos años de prisión para el atracador de taxistas de Vigo

El hombre detenido en Vigo acusado de tres atracos a taxistas en abril, lo que causó gran alarma entre estos profesionales, aceptó este jueves una condena de dos años y tres meses de prisión y multa de 20 euros por uno de esos robos, en el que asaltó e hirió a una conductora, a la que debe indemnizar por el dinero sustraído y las lesiones causadas.

La vista se celebró en la plaza 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vigo. La Fiscalía acusaba de un delito de robo con violencia con uso de instrumento peligroso en concurso con un delito leve de lesiones. El hombre ya estaba en prisión preventiva desde que a finales de abril fue detenido por estos hechos.

Modus operandi

Fueron tres los robos que este hombre supuestamente cometió contra taxistas en Vigo con un mismo modus operandi y en uno de los casos acompañado por una compinche que también fue detenida.

El que fue este jueves a juicio sucedió el 9 de abril. Sobre las 19.00 horas de ese día el acusado se subió en un taxi que estaba en la parada de la calle Ecuador, junto a un conocido centro comercial, y le indicó a la conductora que lo trasladase a casi cuatro kilómetros de allí, a la calle Cortellas, en la parroquia de Lavadores.

Al llegar allí la agarró con una mano por el pecho y con la otra le puso una navaja a la altura de la cara, logrando robarle 400 euros y causándole lesiones en la mejilla y en un dedo con el arma blanca. Junto a este robo, la Policía Nacional también le atribuye otros dos ocurridos el 2 y el 5 de abril.