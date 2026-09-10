Vivienda protegida
Los afectados por el Ofimático de Vigo salen en «andaina protesta» en defensa de sus viviendas y terrenos
Los vecinos reclaman condiciones más justas ante las bajas valoraciones de sus terrenos
El PIA Ofimático es el proyecto urbanístico promovido por la Xunta para desarrollar suelo residencial en Vigo, en un perímetro de 210.814 metros el entorno de la antigua estación de autobuses de la avenida de Madrid. Sin embargo, la propuesta lleva meses «levantando ampollas» por las expropiaciones. Los vecinos que van a ver sus propiedades afectadas se concentraron este jueves a las 18.30 horas ante la Asociación de Vecinos As Fontes, en Lavadores. Fueron a protestar y a reclamar unas condiciones que consideran más justas. La movilización fue convocada bajo los lemas «O barrio non se expropia» y «Menos expropiacións, máis futuro».
La plataforma de afectados sostiene que la preocupación se incrementó tras conocerse el impulso de otro PIA en Santa Cristina de Lavadores, muy próximo al Ofimático. Según explica el colectivo, ya mantuvieron contacto con vecinos de este nuevo ámbito para trasladarles su experiencia y defender la necesidad de que los afectados se informen y organicen desde el inicio.
Dicen no se oponen a la construcción de vivienda protegida, pero cuestionan que se recurra a expropiaciones que consideran muy por debajo del valor de los terrenos. En el caso del Ofimático, afirman que el proyecto afecta a más de 200 familias, 247 parcelas y 31 viviendas y sostienen que las valoraciones de algunas parten de cantidades próximas a los dos euros por metro cuadrado.
El colectivo también critica la rapidez de la tramitación y asegura que los vecinos tuvieron escaso margen para defender sus intereses.
Con la protesta de esta tarde, los afectados quieren trasladar que el desarrollo de nuevas viviendas «no puede hacerse ignorando a quienes ya viven aquí» y resumen su reivindicación con otro de sus mensajes: «Lavadores no es un solar vacío».
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